Şu SWİFT sisteminden Dünya kurtulmaz ise…

Dünya finans sisteminin iki anahtarı var. Birincisi dolar, ikincisi de doların bankalar arası dolaşımını yöneten SWİFT Sistemidir.Değer üretmeyen, üretilen değerlerin dolaşımına aracılık yapan finans sistemini önceki yazılarımda yazdım. Gücüm yettikçe de yazmaya devam edeceğim.Bu yazımda, Amerika Çin arasındaki ticaret savaşının nasıl sonuçlanacağı ile alakalı, Amerika’da önemli kurum ve kuruluşların yaklaşımlarını anlamaya çalışacağım.McCarthy tarafından, komünizme karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, 1950 yılında kurulan, Mevcut Tehlike Komitesi (Committee on the Present Danger) 70 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkmış ve Çin’den ABD’ye mevcut tehditleri incelemiş.Çin’in, Amerika’yı her bakımdan kuşattığını ifade eden komite (CPD), Çin’deki mevcut komünist yönetim değişmediği sürece, ABD’nin Çin ile ilişki kurmamasını sağlık veriyor.Amerika’nın Çin ile ekonomik olarak mücadele edemeyeceğini söyleyen komite, diğer tedbirlerin alınmasının daha etkili olacağını söylüyor.Çin’den Amerika’ya yönelen ilk tehdidin ekonomik olduğunu ifade ediyor. Rapor, Çin ile ticari görüşmelerin iyi ama fazla bir anlam taşımadığını belirtiyor. Savaş dahil alınacak tedbirlerin hayatın tüm alanlarını kapsamasını gerektiğini söylüyor. Çin Denizinin ABD tarafından kapatılmasını ve Çin bankalarının para transferini sağlayan SWİFT Sisteminin durdurulmasını istiyor.Çin’in Amerika’daki yönetim sistemini değiştirebilir mi değiştiremez mi orasını bilmiyorum. Ancak ülkelerin derhal ABD’nin elinde bulunan ve atom bombasından da daha etkili olan SWİFT sitemine bir çare bulunmaz ise ABD istediği an banklar arası transfer sistemini durdurarak, ülke ekonomilerini mahvedebilir.Zaten Trump Türkiye ekonomisini mahvederim derken, SWİFT Sisteminin düğmesine basmayı kast ediyordu.Rusya ve Çin kendi aralarında yeni sistemler kurarak, bankalar arasında para sistemini sürdürmeyi başardılar.Ülkelerin kendi aralarında anlaşmaları halinde bu sistemler kurulabiliyor. Lakin üçüncü ülkenin itirazı durumunda, yeni kurulan transfer sitemi işe yaramıyor.Rusya ile Türkiye arasında böyle bir SWİFT Sisteminin (bankalar arası para transferi sistemi) kurulduğuna dair haberler okuduğumu hatırlıyorum. Her ülke ile şimdide yeni bankalar arası para transfer sistemlerinin kurulmasının ülkelerin kendi yararına olduğu açıktır.Elbette emperyalizm yeni engeller çıkaracaktır. Olsun çıkarsın. Zaten emperyalizm ile mücadele de böyle bir şey değil mi?Zafer Bayramınız Kutlu olsun