Suriye ile temasın adı: İşbirliği mi, askeri ittifak mı?

Afrin’de Mehmetçiğin ÖSO ile birlikte başarılı operasyonu devam ediyor.Askeri uzmanlara göre, zamanlama planlandığı şekilde ilerliyor.Bu satırları yazdığımız dakikalarda, TSK’nın paylaştığı bilgilere göre 18 hedef vuruldu, 790 terörist etkisiz hale getirildi. Ali Kar ve Zara köyleri PKK'dan temizlendi... Bülbül kasabası kuşatıldı, PYD geri çekiliyor...TSK bir yandan kent kırsalındaki operasyonlara yoğunlaşıyor, diğer yandan da Afrin kent merkezinde yapacağı meskûn mahal operasyonları için hazırlık planlarını tamamlıyor.Mevsim koşulları yolunda giderse 12 Şubat itibarıyla Afrin kent merkezinin doğu, batı ve kuzey cephesinde yer alan 127 yerleşim bölgesinin temizliği için harekât başlatılacak.Planlara göre şubat ayının sonu veya mart ayının ilk haftasında Afrin’de meskûn mahal operasyonu başlayacak.TSK bu konuda tecrübeli. Hem Sur ve Nüsaybin’de hem de Fırat Kalkanı’nda en az zararla sonuç alındığı biliniyor.Mehmetçik siperde, cephe gerisi sağlam. Millet ve siyaset, Mehmetçiğe selam duruyor, bazı cılız sesler hariç…Suriye tarafında da ilerleme sağlanıyor. Suriye Ordusu Afrin’in soluk borusunu kesti. Kuzeye doğru ilerliyor.Operasyon Afrin’e düzenleniyor ancak Münbiç cephesi şimdiden tüm sıcaklığıyla gündemi meşgul ediyor.ABD Münbiç konusunda geri adım atmayacağı görüntüsünü veriyor. Tecrübeli diplomatlara göre, Münbiç pazarlık konusu. Esas sorun Fırat doğusunda ne olacak?Türkiye güney sınırını ABD destekli terör örgütlerinden temizlemekte kararlı…Ancak hangi kuvvetler ile birlikte olacağına ilişkin uyarılar şimdiden yapılmaya başlandı.Şam ile temasa ilişkin neredeyse uyarı yapmayan, öneri sunmayan kalmadı. Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel’de onlardan birisi. Gürel, Ulusal Kanal’da Gündem Özel programında konuğumuzdu. Tecrübeli isim kritik uyarılar yapıyor. Gürel ‘’Suriye ile acil temas kaçınılmaz hale geldi. İşbirliği yetmez ittifak kurulmalı’ diyor ve ekliyor:‘’ABD’nin karşısına bölgesel ittifak ile çıkılmalı. Sincar’da Bağdat, Fırat’ın doğusuna Şam ile birlikte harekat düzenlenmeli.’’Fırat’ın doğusunu ABD destekli PKK’dan temizlemeye girişmek zorlukları beraberinde getirecektir.Şam’ı muhatap almayarak yada sadece Rusya ve İran ile sağlanan koordinasyon ile Fırat’ın doğusunda terörü temizlemek kolay olmayacaktır.En başından beri vurgulanan bölge ülkeleri ile dostluk çağrısı, askeri zorunluluklarda eklendiğinde ittifaka dönüşüyor.Türkiye’nin Şam ile ittifakta hiçbir bedel ödemeyeceği kesin. Kazanan Türkiye, Suriye ve bölge ülkeleri olacaktır. Bu ittifakın tek kaybedeni olur ABD ve PKK.Türkiye’nin terörle mücadelesinde başvurması gereken yeni bölgesel zorunluluğun adı: Şam ile ittifaktır!