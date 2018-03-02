Şeker fabrikalarını satma planına karşı Alpullu halkı fabrika önünde buluşuyor.
İşçiler, çiftçiler, belediye başkanı ve üretici temsilcileri mesajlarını Ulusal Kanal'dan Türkiye'ye duyuracak
Büyüteç programı bu hafta, Alpullu'dan ekrana geliyor
Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç'ın yöneteceği programın konukları
Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı
PANKOBİRLİK Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramiz Özgen
Köylüler, işçiler ve çiftçiler...
Büyüteç, Alpullu Şeker Fabrikası önünden cumartesi 11.00'de canlı yayınla Ulusal Kanal'da
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Mehmetçik Afrin'de, emekçiler üretim alanlarında Vatan nöbetinde
Şeker fabrikalarını satma planına karşı Alpullu halkı fabrika önünde buluşuyor.