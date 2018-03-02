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Büyüteç, Alpullu Şeker Fabrikası önünden canlı yayınla Ulusal Kanal'da

Mehmetçik Afrin'de, emekçiler üretim alanlarında Vatan nöbetinde

Büyüteç, Alpullu Şeker Fabrikası önünden canlı yayınla Ulusal Kanal'da

Şeker fabrikalarını satma planına karşı Alpullu halkı fabrika önünde buluşuyor.

İşçiler, çiftçiler, belediye başkanı ve üretici temsilcileri mesajlarını Ulusal Kanal'dan Türkiye'ye duyuracak

Büyüteç programı bu hafta, Alpullu'dan ekrana geliyor

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç'ın yöneteceği programın konukları

Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı

PANKOBİRLİK Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramiz Özgen

Köylüler, işçiler ve çiftçiler...

Büyüteç, Alpullu Şeker Fabrikası önünden cumartesi 11.00'de canlı yayınla Ulusal Kanal'da

ulusal.com.tr

Etiketler; #büyüteç #Alpullu Şeker Fabrikası #ulusal kanal
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