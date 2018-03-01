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CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Sansürsüz Sohbet'te

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Baki Özilhan'ın konuğu oluyor

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Sansürsüz Sohbet'te

Mühürsüz oylar, seçim barajı, partilerin oy hesaplaması...

AKP ile MHP'nin ittifak teklifi seçim hilelerine zemin mi hazırlıyor?

CHP ittifaklara nasıl bakıyor?

Şeker fabrikalarını  satma planı, Türk-Türkiye ifadelerini kaldırma girişimi, ekonomik kriz, Afrin Harekatı...

İç cephede ve dış cephede nasıl bir tablo var?

Salih Müslim'in  serbest bırakılması Türkiye'ye mesaj mı?

ABD-İsrail'le cephe cepheye gelinen koşullarda Esad düşmanlığının Türkiye'ye faturası... 

İlker Başbuğ, Osman Korutürk, İlnur Çevik, Oktay Ekşi, Onur Öymen, Doğu Perinçek, Haluk Koç, Şükrü Sina Gürel, Ümit Özdağ ve Hüsnü Mahalli'den sonra Bülent Tezcan da Baki Özilhan'ın konuğu oluyor

Sansürsüz Sohbet, cumartesi 09.30'da Ulusal Kanal'da

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #Bülent Tezcan #sansürsüz sohbet
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