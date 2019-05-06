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Hatırla, bugün 17.00'de
Hatırla, bugün 17.00'de
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YSK, İstanbul için toplanıyor
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Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarının yıl dönümünde 1968 gençlik hareketini konuşuyoruz (Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş)

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarının yıl dönümünde, 50 yıla damgasını vuran 1968 gençlik hareketini konuşuyoruz

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarının yıl dönümünde 1968 gençlik hareketini konuşuyoruz (Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş)

Türkiye için canlarını ortaya koyan bir kuşağın eylemleri, sevdaları, başarıları ve deneyimleri ...

Mustafa Kemal'e sahip çıkmaları, emperyalizme karşı milleti birleştirme çizgileri  ve en önemlisi bugünün gençliğine bıraktıkları miras...

68 gençlik önderlerinden Arslan Kılıç, Belgelerle, tutanaklarla anlatıyor

Adnan Türkkan'ın hazırladığı Hatırla programı 6 Mayıs Pazartesi (bugün) 17.00'de Ulusal Kanal'da.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #deniz gezmiş
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