Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarının yıl dönümünde, 50 yıla damgasını vuran 1968 gençlik hareketini konuşuyoruz

Türkiye için canlarını ortaya koyan bir kuşağın eylemleri, sevdaları, başarıları ve deneyimleri ...



Mustafa Kemal'e sahip çıkmaları, emperyalizme karşı milleti birleştirme çizgileri ve en önemlisi bugünün gençliğine bıraktıkları miras...



68 gençlik önderlerinden Arslan Kılıç, Belgelerle, tutanaklarla anlatıyor



Adnan Türkkan'ın hazırladığı Hatırla programı 6 Mayıs Pazartesi (bugün) 17.00'de Ulusal Kanal'da.



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