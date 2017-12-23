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Erbakan'ın Başmüsteşarı Prof. Dr. Mete Gündoğan'dan Ulusal Kanal'a çarpıcı açıklamalar

Necmettin Erbakan'ın Başmüsteşarı Prof. Dr. Mete Gündoğan, Ulusal Kanal'a çarpıcı açıklamalar yaptı

Erbakan'ın Başmüsteşarı Prof. Dr. Mete Gündoğan'dan Ulusal Kanal'a çarpıcı açıklamalar

Abdullah Gül, NATO'nun Erbakan'a operasyonunu nasıl gizledi?

D8 kurulduktan sonra, kurucu liderlerin başına neler geldi? 

“Erdoğan'ın ayakları Asya'ya gidiyor ama hala gözü batıda” derken neyi kastediyor?

Batı Erdoğan'ın kalemini kırdı mı?

Adnan Türkkan sordu, Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Mete Gündoğan anlattı.

Söyleşi 24 Aralık 2017 Pazar 16.15'te Ulusal Kanal'da

ulusal.com.tr

Etiketler; #necmettin erbakan #mete gündoğan #ulusal kanal
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