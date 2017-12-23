Abdullah Gül, NATO'nun Erbakan'a operasyonunu nasıl gizledi?
D8 kurulduktan sonra, kurucu liderlerin başına neler geldi?
“Erdoğan'ın ayakları Asya'ya gidiyor ama hala gözü batıda” derken neyi kastediyor?
Batı Erdoğan'ın kalemini kırdı mı?
Adnan Türkkan sordu, Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Mete Gündoğan anlattı.
Söyleşi 24 Aralık 2017 Pazar 16.15'te Ulusal Kanal'da
ulusal.com.tr
Necmettin Erbakan'ın Başmüsteşarı Prof. Dr. Mete Gündoğan, Ulusal Kanal'a çarpıcı açıklamalar yaptı
Abdullah Gül, NATO'nun Erbakan'a operasyonunu nasıl gizledi?
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