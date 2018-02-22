İlker Başbuğ, Osman Korutürk, İlnur Çevik, Hüsamettin Cindoruk, Oktay Ekşi, Onur Öymen, Doğu Perinçek, Prof. Dr. Haluk Koç ve Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den sonra Prof. Dr. Ümit Özdağ da Baki Özilhan'ın konuğu oluyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Sansürsüz Sohbet'te



Neden İYİ Parti?



Zeytin Dalı Harekatı sürerken Türkiye hangi adımları atmalı?



İncirlik Üssü'nün stratejik önemi ne?



NATO ve ABD ile kriz biter mi, derinleşir mi?



Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaklara nasıl bakıyor?



Meslek örgütlerinden Türk ve Türkiye ifadelerini kaldırmak neye yol açar?



Ekonomiden dış politikaya, eğitimden terörle mücadele İYİ Parti'nin çözümleri neler?



İlker Başbuğ, Osman Korutürk, İlnur Çevik, Hüsamettin Cindoruk, Oktay Ekşi, Onur Öymen, Doğu Perinçek, Prof. Dr. Haluk Koç ve Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den sonra Prof. Dr. Ümit Özdağ da Baki Özilhan'ın konuğu oluyor



Baki Özilhan ile Sansürsüz Sohbet cumartesi 09.30'da Ulusal Kanal'da



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