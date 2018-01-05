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Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz Ulusal Kanal'da

İran'da yaşananların perde arkası

ABD-İsrail'in açık desteği, Türkiye ve Rusya'dan dış müdahale uyarısı

Olayların nedeni rejime tepki mi, Batı destekli kışkırtma mı?

Hesapları bozulan ABD -İsrail yeni hamleler mi planlıyor?

Ankara-Tahran-Moskova-Bağdat işbirliğinin bölge barışı için önemi

Can Karadut soruyor Selahattin Özgündüz anlatıyor

Büyüteç her cumartesi 11.00'de Ulusal Kanal'da

ulusal.com.tr

Etiketler; #selahattin özgündüz #ulusal kanal #büyüteç #can karadut
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