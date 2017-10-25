Türk Gençliği 29 Ekim yürüyüşüne hazırlanıyor
Atatürk Gençliği İstiklal Yolunda
Yürüyüş nereden, ne zaman başlayacak,
Hangi güzergahlar üzerinden yapılacak,
Kimler katılıyor,
Nerede tamamlanacak?
Samsun'da Bandırma Vapuru'ndan yapacağımız özel yayına gençlik örgütlerinin temsilcileri konuk oluyor
Deniz Adalı'nın sunacağı Ulusal Özel bugün 21.00'de Ulusal Kanal'da
KONUKLAR
TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve TLB Genel Başkanı Yıldırım Gencer
ulusal.com.tr
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