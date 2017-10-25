Samsun'da Bandırma Vapuru'ndan yapacağımız özel yayına gençlik örgütlerinin temsilcileri konuk oluyor

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Türk Gençliği 29 Ekim yürüyüşüne hazırlanıyor



Atatürk Gençliği İstiklal Yolunda



Yürüyüş nereden, ne zaman başlayacak,

Hangi güzergahlar üzerinden yapılacak,

Kimler katılıyor,

Nerede tamamlanacak?



Samsun'da Bandırma Vapuru'ndan yapacağımız özel yayına gençlik örgütlerinin temsilcileri konuk oluyor



Deniz Adalı'nın sunacağı Ulusal Özel bugün 21.00'de Ulusal Kanal'da



KONUKLAR



TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve TLB Genel Başkanı Yıldırım Gencer



ulusal.com.tr