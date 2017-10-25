Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ulusal Kanal, Samsun Bandırma Vapuru'ndan canlı yayında! Ulusal Özel bugün 21.00'de

Samsun'da Bandırma Vapuru'ndan yapacağımız özel yayına gençlik örgütlerinin temsilcileri konuk oluyor

Ulusal Kanal, Samsun Bandırma Vapuru'ndan canlı yayında! Ulusal Özel bugün 21.00'de
Türk Gençliği 29 Ekim yürüyüşüne hazırlanıyor

Atatürk Gençliği İstiklal Yolunda

Yürüyüş nereden, ne zaman başlayacak,
Hangi güzergahlar üzerinden yapılacak,
Kimler katılıyor,
Nerede tamamlanacak?

Samsun'da Bandırma Vapuru'ndan yapacağımız özel yayına gençlik örgütlerinin temsilcileri konuk oluyor

Deniz Adalı'nın sunacağı Ulusal Özel bugün 21.00'de Ulusal Kanal'da

KONUKLAR

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve  TLB Genel Başkanı Yıldırım Gencer

ulusal.com.tr
Önceki Haber
AKP Genel Başkan Yardımcısı Çalık: 22 il başkanının değişimi söz konusu
Sonraki Haber
İstanbul Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.