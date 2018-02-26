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Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ankara halkıyla buluşuyor

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'in sunacağı programda izleyiciler soracak, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek yanıtlayacak

Vatan Savaşında Türkiye'yi zafere götürecek strateji ne?

Amerika ve Avrupa ile ilişkiler nasıl olacak?

İç cephede birlik nasıl sağlanır?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde izleyeceği yol haritası nedir?

Ekonomik krizi nasıl çözecek?

Çiftçinin yüzünü güldürecek reçetesi var mı?

İşsizlik sorununa çare bulabilecek mi?

Özelleştirme ile yabancılara satılan kamu kuruluşları ne olacak?

Eğitim, sağlık, konut, ulaşım gibi temel sorunlarda nasıl bir program uygulayacak?

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'in sunacağı programda izleyiciler soracak, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek yanıtlayacak

Çıkış Yolu Türkiye Barolar Birliği Özdemir Özok Kongre Salonu'ndan yüzlerce izleyicinin katılımıyla salı 20.00'de canlı yayınla Ulusal Kanal'da

Katılmak için iletişim: 05439399286

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #ankara
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