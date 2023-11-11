1915'te Çanakkale Nasıldı? İşte İlk Kez Göreceğiniz Görüntüler

1915'te yer alan bu Çanakkale görüntüleri görenleri derinden etkiliyor. Peki 1915'te Çanakkale nasıldı? İlk kez göreceğiniz görünütüler ile bu soruyu yanıtladık.

1915'te Çanakkale Nasıldı? İşte İlk Kez Göreceğiniz Görüntüler
1915'te Çanakkale Nasıldı? İşte İlk Kez Göreceğiniz Görüntüler
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TRT Arşiv'den çıkan bu görüntüleri muhtemelen ilk defa göreceksiniz. Çanakkale'ye dair 1915'ten kalan bu görüntüler izleyenleri derinden etkileyecek. 1915'te Çanakkale nasıldı sorusuna bu görüntüler ile yanıt vereceğiz. İşte çoğu kimsenin ilk kez göreceği 1915 Çanakkale görüntüleri...

1915'te Çanakkale Nasıldı

1915'te Çanakkale Nasıldı
1915'te Çanakkale Nasıldı

TRT Arşiv'den çıkan bu görüntüler ile 1915'te Çanakkale nasıldı sorusunu yanıtlıyoruz. Çeşitli savaş görüntüleri ve röportajlar eşliğinde 1015 Çanakkale'si;

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# çanakkale # 1915
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