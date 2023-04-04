1950'lerde fotoğraflarla İstanbul
Tarihin tozlu sayfalarından İstanbul fotoğrafları, 1950'li yılların gündelik hayatını, bilindik semtlerin ruhunu günümüze taşıyor. Adete eski zamanlara gidebileceğiniz fotoğraflarla İstanbul turunu sizler için derledik. İşte 1950'li yıllara ait İstanbul fotoğrafları...
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KARAKÖY
Her gün binlerce insanın ayak bastığı Karaköy, Üsküdar, Beşiktaş gibi bilinen mekanlara bir de 1950'lilerin gözü ile bakın...
BEŞİKTAŞ BARBAROS PARKI
Barbaros Anıtı, Beşiktaş'ta ünlü Osmanlı amirali Barbaros Hayreddin Paşa'nın hatırasına, Barbaros Parkı'nda yer alan ve 1944 yılında dikilen bronz dökümden yapılmış anıttır. Cumhuriyet dönemi meydan anıtları arasında, en büyüklerinden biridir.
IHLAMURDERE MENFEZİ
Her gün binlerce insanın ayak bastığı Karaköy, Üsküdar, Beşiktaş gibi bilinen mekanlara bir de 1950'lilerin gözü ile bakın...
MALTEPE SÜREYYA PLAJI / 1950
Süreyya Plajı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'nde yer alır.