1950'lerde fotoğraflarla İstanbul

Tarihin tozlu sayfalarından İstanbul fotoğrafları, 1950'li yılların gündelik hayatını, bilindik semtlerin ruhunu günümüze taşıyor. Adete eski zamanlara gidebileceğiniz fotoğraflarla İstanbul turunu sizler için derledik. İşte 1950'li yıllara ait İstanbul fotoğrafları...

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1950'lerde fotoğraflarla İstanbul - Resim: 1 1 14

KARAKÖY

Her gün binlerce insanın ayak bastığı Karaköy, Üsküdar, Beşiktaş gibi bilinen mekanlara bir de 1950'lilerin gözü ile bakın...

1950'lerde fotoğraflarla İstanbul - Resim: 2 2 14

BEŞİKTAŞ BARBAROS PARKI

Barbaros Anıtı, Beşiktaş'ta ünlü Osmanlı amirali Barbaros Hayreddin Paşa'nın hatırasına, Barbaros Parkı'nda yer alan ve 1944 yılında dikilen bronz dökümden yapılmış anıttır. Cumhuriyet dönemi meydan anıtları arasında, en büyüklerinden biridir.

1950'lerde fotoğraflarla İstanbul - Resim: 3 3 14

IHLAMURDERE MENFEZİ

Her gün binlerce insanın ayak bastığı Karaköy, Üsküdar, Beşiktaş gibi bilinen mekanlara bir de 1950'lilerin gözü ile bakın...

1950'lerde fotoğraflarla İstanbul - Resim: 4 4 14

MALTEPE SÜREYYA PLAJI / 1950

Süreyya Plajı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'nde yer alır.