2.200 yıllık Çin mumyası bulundu: Çin mumyası o kadar iyi korunmuş ki bilim insanlarını şaşırtıyor!

2.200 yıllık Çin mumyası, Asya'nın mumyalama tekniğini gözler önüne çıkartıyor. 2.200 yıllık Çin mumyası, çok güzel teknik ile mumyalanmıştı. Onu diğer mumyalardan ayırt eden özellik, 2.200 yıllık Çin mumyasının şuan ölen biri ile bilimsel olarak hiçbir fark olmamasıydı.

Çin'de mumyalama Xin Zhui veya Dai'nin Hanımı olarak bilinen Çinli soylu bir kadının 2.200 yıllık mumyalanmış bedeni bir anormalliktir. Cesedi keşfedildiğinde o kadar inanılmaz derecede iyi korunmuştu ki yakın zamanda ölen birininkine eşitti.

Dai'nin Hanımı Xin Zhui, MÖ 178 ile 145 yılları arasında, yaklaşık 50 yaşındayken öldü. Mezarının içindeki nesneler zengin ve önemli bir kadına işaret ediyordu. 1971'de Han Hanedanlığı döneminden kalma mezarı, hava saldırısı sığınağını kazan işçiler tarafından kazara keşfedildi.

ÇİN MUMYASI

Vücudu ilk incelendiğinde cildi hâlâ nemli ve elastikti, eklemleri hâlâ esnekti, kirpiklerinden burun deliklerine kadar her özelliği bozulmamıştı. Kanı bile hâlâ damarlarındaydı. Patologlar yemek borusunda, midesinde ve bağırsaklarında 138 sindirilmemiş kavun çekirdeği buldu; kavunu ölümünden sadece bir saat önce yemişti.

Saç kadar ince olan akciğer vagusuna (sinir) kadar organları hâlâ sağlamdı. Damarlarında kan pıhtıları bulundu ve koroner kalp krizinin yanı sıra diyabet , yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer hastalığı ve safra taşı gibi diğer rahatsızlık ve hastalıklara dair kanıtlar bulundu. Lady Dai, 50 yaşında obezite, egzersiz eksikliği ve aşırı diyetin neden olduğu kalp krizinden öldü.

Dai Hanımı şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mumyalardan biridir. Bu durum, vücudunun 20 kat ipekle sarılmış olması ve içinde bir miktar magnezyum bulunan, hafif asidik olan, 80 litre bilinmeyen bir sıvının içinde bulunmasından kaynaklanıyordu. Yerin 12 metre altında, hava geçirmez, kil kaplı bir mezar kasasının içindeki dört kat tabutun içine yerleştirildi.

Dai Hanımı'nın vücudu artık oksijene maruz kalması nedeniyle bozuldu, ancak yine de Hunan Eyalet Müzesi'nde muhafaza edildiği yerde makul durumda kalıyor.