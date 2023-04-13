31 Mart ayaklanması başladı (13 Nisan 1909) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, 13 Nisan tarihine ait bir konuyu sosyal medya hesabından yazdı. İşte Prof. Dr. Haluk Eraksoy'un "31 Mart Olayı" olarak bilinen büyük ayaklanma ile ilgili yazdığı yazı...
“31 Mart Olayı” olarak bilinen ve II. Meşrutiyet'in ilanından 8 ay sonraki büyük ayaklanma 114 yıl önce bu gün başladı (13 Nisan 1909).
AYAKLANMA, RUMİ TAKVİM'E GÖRE 1325 YILINDA 30 MART'I 31'E BAĞLAYAN GECE BAŞLADI
Rumeli'den İstanbul'a getirilip Taşkışla’ya yerleştirilmiş olan 4. Avcı Taburu, gece yarısı başlarında çavuşları olmak üzere ayaklandı ve kışladaki komutayı ele geçirerek bazı subayları tartakladı; ellerini kollarını bağlayıp hapsettikten sonra olayları başlattı. II. Meşrutiyet’in 24 Temmuz 1908’de ilan edilmesinden 8 ay sonra patlak veren 31 Mart Olayı, Rumi Takvim'e göre 1325 yılı 30 Mart'ı 31'e bağlayan gece başladığı için böyle anılmıştır.
31 MART OLAYI, GENİŞ BİR MUHALEFET CEPHESİNİN ÜRÜNÜYDÜ
Tarihçi yazar Osman Selim Kocahanoğlu’nun “31 Mart Ayaklanması ve Sultan Abdülhamid” başlıklı araştırmasında belirttiği gibi, “31 Mart Olayı”, 1908 Devrimi’ne ve iktidardaki hükümeti denetimi altında tutan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı geniş bir muhalefet cephesinin ürünü olup, adeta çok bilinmeyenli bir denklemdi. On üç gün süren bu ayaklanma, çok yönlü bir sosyal ve siyasal hareketti. Gerici nitelikliydi ve dinsel motifler içeriyordu. Önceden planlanmış ve düzenlenmiş bir ayaklanma olduğuna kuşku yoktu. Olayın hazırlanmasında ve gelişmesinde muhalefetteki Ahrar Fırkası, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, muhalif basın, alaylı subaylar ve işlerini kaybeden bürokratlar rol oynamıştı. 31 Mart Olayı’nda özellikle Derviş Vahdeti’nin çıkardığı Volkan gazetesi önemli rol üstlenmişti ve dindar kesim de aylardır yapılan bu din sömürüsüne ve tahriklere kapılmıştı. Unutulmaması gereken bir husus da İngiliz Büyükelçiliğinin yönlendirmesiydi. O günlerde ordu içinde alaylı-mektepli çelişkisi vardı; bu çelişkiye dini etkenler de katılmıştı.
TOPLANAN ASKERLER, "ŞERİAT İSTERİZ; PADİŞAHIM ÇOK YAŞA!" DİYE BAĞIRDILAR
Sabaha doğru askerler kışladan çıkıp Ayasofya Meydanı'na ilerlerken isyan diğer kışlalara da yayıldı. Sayıları 5-6 bini bulan askerler, "Şeriat isteriz; Padişahım çok yaşa!" sözleriyle meydanda toplandılar. Onlara katılan yüzlerce hoca, ilmiye talebesi ve ulemanın bir bölümü de gelerek, mektepli subayların orduyu Frenkleştirmeye çalıştıklarını, bütün bunların İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başının altından çıktığını, din hükümlerinin ayaklar altına alındığını ifade eden konuşmalar yaptılar.
Ayaklanmacılar, kalabalığın artmasından sonra meydana yakın bir mesafedeki Meclis binasını işgal ettiler. Adliye ve Mezahip Nazırı Mustafa Nâzım Paşa, Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey'e benzetildiği için, Lazkiye Mebusu Aslan Bey de İstanbul Mebusu Gazeteci Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey sanılarak öldürülürken; Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa ağır yaralandı. Şura-yı Ümmet dergisi ve Tanin gazetesinin matbaaları yağma edildi.
OLAYLARIN TIRMANMASI ÜZERİNE HÜSEYİN HİLMİ PAŞA HÜKÜMETİ İSTİFA ETTİ
Padişah II. Abdülhamit'in isteğiyle Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti istifa edecektir. İsyancıların görüşleri doğrultusunda 14 Nisan 1909'da Ahmet Tevfik (Okday) Paşa Kabinesi kurulacak ve göreve başlayacaktır. “Aff-ı Şahane" adı verilen genel af ilan edilecek; ancak umulduğu gibi isyancıların zorbalığı sona ermeyecektir. Aralarında Şerif Sadık Paşa ve Katibi Esat Bey, Süvari Teğmeni Selahattin Mümtaz ve Üsteğmen Yusuf Nurettin’in bulunduğu bazı subaylar öldürülecektir.