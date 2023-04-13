31 Mart ayaklanması başladı (13 Nisan 1909) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

TOPLANAN ASKERLER, "ŞERİAT İSTERİZ; PADİŞAHIM ÇOK YAŞA!" DİYE BAĞIRDILAR

Sabaha doğru askerler kışladan çıkıp Ayasofya Meydanı'na ilerlerken isyan diğer kışlalara da yayıldı. Sayıları 5-6 bini bulan askerler, "Şeriat isteriz; Padişahım çok yaşa!" sözleriyle meydanda toplandılar. Onlara katılan yüzlerce hoca, ilmiye talebesi ve ulemanın bir bölümü de gelerek, mektepli subayların orduyu Frenkleştirmeye çalıştıklarını, bütün bunların İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başının altından çıktığını, din hükümlerinin ayaklar altına alındığını ifade eden konuşmalar yaptılar.

Ayaklanmacılar, kalabalığın artmasından sonra meydana yakın bir mesafedeki Meclis binasını işgal ettiler. Adliye ve Mezahip Nazırı Mustafa Nâzım Paşa, Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey'e benzetildiği için, Lazkiye Mebusu Aslan Bey de İstanbul Mebusu Gazeteci Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey sanılarak öldürülürken; Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa ağır yaralandı. Şura-yı Ümmet dergisi ve Tanin gazetesinin matbaaları yağma edildi.