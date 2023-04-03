4 Nisan 1953: Dumlupınar Denizaltı faciası

Günün ilk ışıkları etrafı aydınlattığında, Boğaz'ın 90 metre derinliğindeki soğuk karanlıkta korkunç bir can pazarı yaşanıyordu. Aldığı yara sonucu batan ve manevra dairesinde yangın çıkan Dumlupınar'ın kıç torpido bölümündeki 22 denizci sağ kalmayı başarmış, kurtarılmayı bekliyordu.



Facianın üzerinden yaklaşık dört saat geçmişti. Denizaltının yerini belli eden ve kazazedelerle telefon irtibatı sağlamak üzere yüzeye bırakılan denizaltı battı şamandırası balıkçılar tarafından bulunmuştu. İlk telefon bağlantısında komutanının, "oğlum merak etmeyin. Sizi kurtaracağız" sözlerine astsubay Selami'nin cevabı göz yaşartıcıydı: "Sağ olun... Vatan sağ olsun."