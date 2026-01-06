ABD kongre baskınından ODTÜ’de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?
6 Ocak tarihi, Samuel Morse'un icadından ABD Kongre binasındaki kaosa, İnönü Muharebesi'nin stratejik hamlelerinden Cem Karaca ve Yılmaz Güney'in vatandaşlıktan çıkarılmasına kadar pek çok dönüm noktasına sahne oldu. İşte tarihin bugünkü yaprakları...
1838
Samuel Morse, modern iletişimin temellerini atan telgrafı ilk kez kamuya tanıttı.
1907
Maria Montessori tarafından kurulan ve çocuk eğitimine tamamen yeni bir yaklaşım getiren ilk çocuk okulu "Casa dei Bambini", Roma'da kapılarını açtı.
1921
Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla, Milli Mücadele'nin en önemli savunma savaşlarından biri olan I. İnönü Muharebesi başladı.
1926
Türkiye'nin ilk modern iç ve dış istihbarat örgütü olan "Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti" (bugünkü MİT'in temeli) kuruldu.
1929
Yugoslavya Kralı I. Aleksandar, parlamentoyu feshederek ülkede askeri diktatörlük rejimini ilan etti.
1931
Tarihin en üretken mucitlerinden Thomas Edison, hayata veda etmeden önceki son patent başvurusunu bugün gerçekleştirdi.
1938
Nazi Almanyası'nın baskılarına daha fazla dayanamayan ünlü nörolog Sigmund Freud, Viyana'yı terk ederek Londra'ya gitti.
1954
İsmail el-Ezheri, Sudan'ın ilk başbakanı olarak göreve başladı.
1956
Kanada'da düzenlenen ve 14 ülkenin katıldığı uluslararası hava gösterisi yarışmalarında Türkiye birinciliği göğüsledi.
1969
Dönemin ABD Büyükelçisi Robert Komer'in Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) ziyareti sırasında, makam otomobili öğrenciler tarafından ateşe verildi.
1981
12 Eylül darbesinin ardından DİSK davası kapsamında gözaltına alınan 39 kişiden, Genel Başkan Kemal Nebioğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı.
1983
Türk sinemasının "Çirkin Kral"ı Yılmaz Güney ve Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.
2015
İstanbul Sultanahmet'te Turizm Şube Müdürlüğü'ne yönelik canlı bomba saldırısında bir polis memuru şehit oldu, bir polis yaralandı.
2021
ABD'de 46. Başkan Joe Biden'ın seçim zaferinin tescilleneceği gün Kongre binası, Donald Trump destekçileri tarafından basıldı. Çıkan kaosta 4 kişi hayatını kaybetti, dünya bu görüntüleri şok içinde izledi.