ABD kongre baskınından ODTÜ’de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

6 Ocak tarihi, Samuel Morse'un icadından ABD Kongre binasındaki kaosa, İnönü Muharebesi'nin stratejik hamlelerinden Cem Karaca ve Yılmaz Güney'in vatandaşlıktan çıkarılmasına kadar pek çok dönüm noktasına sahne oldu. İşte tarihin bugünkü yaprakları...

Yayınlanma: Güncellenme:
ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1838

Samuel Morse, modern iletişimin temellerini atan telgrafı ilk kez kamuya tanıttı.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1907

Maria Montessori tarafından kurulan ve çocuk eğitimine tamamen yeni bir yaklaşım getiren ilk çocuk okulu "Casa dei Bambini", Roma'da kapılarını açtı.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1921

Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla, Milli Mücadele'nin en önemli savunma savaşlarından biri olan I. İnönü Muharebesi başladı.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1926

Türkiye'nin ilk modern iç ve dış istihbarat örgütü olan "Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti" (bugünkü MİT'in temeli) kuruldu.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1929

Yugoslavya Kralı I. Aleksandar, parlamentoyu feshederek ülkede askeri diktatörlük rejimini ilan etti.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1931

Tarihin en üretken mucitlerinden Thomas Edison, hayata veda etmeden önceki son patent başvurusunu bugün gerçekleştirdi.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1938

Nazi Almanyası'nın baskılarına daha fazla dayanamayan ünlü nörolog Sigmund Freud, Viyana'yı terk ederek Londra'ya gitti.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1954

İsmail el-Ezheri, Sudan'ın ilk başbakanı olarak göreve başladı.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1956

Kanada'da düzenlenen ve 14 ülkenin katıldığı uluslararası hava gösterisi yarışmalarında Türkiye birinciliği göğüsledi.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1969

Dönemin ABD Büyükelçisi Robert Komer'in Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) ziyareti sırasında, makam otomobili öğrenciler tarafından ateşe verildi.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1981

12 Eylül darbesinin ardından DİSK davası kapsamında gözaltına alınan 39 kişiden, Genel Başkan Kemal Nebioğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

1983

Türk sinemasının "Çirkin Kral"ı Yılmaz Güney ve Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

2015

İstanbul Sultanahmet'te Turizm Şube Müdürlüğü'ne yönelik canlı bomba saldırısında bir polis memuru şehit oldu, bir polis yaralandı.

ABD kongre baskınından ODTÜ'de yakılan arabaya: Tarihte bugün neler oldu?

2021

ABD'de 46. Başkan Joe Biden'ın seçim zaferinin tescilleneceği gün Kongre binası, Donald Trump destekçileri tarafından basıldı. Çıkan kaosta 4 kişi hayatını kaybetti, dünya bu görüntüleri şok içinde izledi.

