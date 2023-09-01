Alanya Kalesi'nde yeni keşif! Dokuz asırlık hoşgörünün izleri

Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın önderliğinde 2013'ten bu yana süren üçüncü etap kazı çalışmaları, İçkale'deki yapım tarihi ve ismi henüz tam olarak belirlenemeyen kilise ve çevresinde yoğunlaştı.

Alanya Kalesi'nde yeni keşif! Dokuz asırlık hoşgörünün izleri
Son Güncelleme:

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahipliği yapan Alanya Kalesi, devam eden kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuyor.

"İçkale şapeli" olarak isimlendirilen kilisenin naos kısmında kalan beton artıklarının kaldırılmasıyla ortaya çıkan bölüme daha önce hiç dokunulmadığını belirten Eravşar, bu sebeple kilisede kazı çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

- İlk etaplardaki kazı çalışmalarında kilisenin iki ayrı yapım evresinin olduğu ve ilk evresinin de bazilika planlı bir kilise olduğu ifade ediliyor. Biz de çalışmalarımızda kilisenin, 12. yüzyılda, yonca yapraklı planlı kiliseye dönüştürüldüğü sürecinin aydınlatılmasına yoğunlaştık.

Alanya Kalesi'nde yeni keşif! Dokuz asırlık hoşgörünün izleri - Resim : 1

ANADOLU SELÇUKLU'NUN FARKLI DİNLERE BAKIŞ AÇISINA IŞIK TUTUYOR

Eravşar, kilisenin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin İslamiyet dışındaki dinlere bakış açısından örnekler verdiğini vurguladı.

- Sarayın hemen yanında yer alan şapelin camiye çevrilmemesinde, Selçukluların dünya görüşü içinde İslamiyet'in getirdiği 'Dinde zorlama yoktur' hükmünün etkili olduğunu düşünüyorum. Zorla kimseyi Müslüman etmemişler.
Sefertepe kazı alanı genişletiliyorSefertepe kazı alanı genişletiliyorYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Antalya # Alanya Kalesi
Çok Okunanlar
CANLI MAÇ İZLE! Türkiye - İtalya yarı final maçı canlı izle
CANLI MAÇ İZLE! Türkiye - İtalya yarı final maçı canlı izle
İşte balık takvimi! Hangi ayda hangi balık yenir?
İşte balık takvimi! Hangi ayda hangi balık yenir?
CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE! UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle
CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE! UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle
2024 asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahmin TÜRK-İŞ’ten geldi
2024 asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahmin TÜRK-İŞ’ten geldi
Altın sonbahara hızlı girdi! 1 Eylül günü altının piyasadaki fiyatları düştü mü?
Altın sonbahara hızlı girdi! 1 Eylül günü altının piyasadaki fiyatları düştü mü?
Öne Çıkanlar Canlı Yayında "Suriyeli" Tartışması! | Ortam Gerildi... Canlı Yayında "Suriyeli" Tartışması! | Ortam Gerildi... UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu!