Alanya Kalesi'nde yeni keşif! Dokuz asırlık hoşgörünün izleri

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahipliği yapan Alanya Kalesi, devam eden kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuyor.

"İçkale şapeli" olarak isimlendirilen kilisenin naos kısmında kalan beton artıklarının kaldırılmasıyla ortaya çıkan bölüme daha önce hiç dokunulmadığını belirten Eravşar, bu sebeple kilisede kazı çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

- İlk etaplardaki kazı çalışmalarında kilisenin iki ayrı yapım evresinin olduğu ve ilk evresinin de bazilika planlı bir kilise olduğu ifade ediliyor. Biz de çalışmalarımızda kilisenin, 12. yüzyılda, yonca yapraklı planlı kiliseye dönüştürüldüğü sürecinin aydınlatılmasına yoğunlaştık.