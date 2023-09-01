Alanya Kalesi'nde yeni keşif! Dokuz asırlık hoşgörünün izleri
Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın önderliğinde 2013'ten bu yana süren üçüncü etap kazı çalışmaları, İçkale'deki yapım tarihi ve ismi henüz tam olarak belirlenemeyen kilise ve çevresinde yoğunlaştı.
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahipliği yapan Alanya Kalesi, devam eden kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuyor.
"İçkale şapeli" olarak isimlendirilen kilisenin naos kısmında kalan beton artıklarının kaldırılmasıyla ortaya çıkan bölüme daha önce hiç dokunulmadığını belirten Eravşar, bu sebeple kilisede kazı çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
- İlk etaplardaki kazı çalışmalarında kilisenin iki ayrı yapım evresinin olduğu ve ilk evresinin de bazilika planlı bir kilise olduğu ifade ediliyor. Biz de çalışmalarımızda kilisenin, 12. yüzyılda, yonca yapraklı planlı kiliseye dönüştürüldüğü sürecinin aydınlatılmasına yoğunlaştık.
ANADOLU SELÇUKLU'NUN FARKLI DİNLERE BAKIŞ AÇISINA IŞIK TUTUYOR
Eravşar, kilisenin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin İslamiyet dışındaki dinlere bakış açısından örnekler verdiğini vurguladı.
- Sarayın hemen yanında yer alan şapelin camiye çevrilmemesinde, Selçukluların dünya görüşü içinde İslamiyet'in getirdiği 'Dinde zorlama yoktur' hükmünün etkili olduğunu düşünüyorum. Zorla kimseyi Müslüman etmemişler.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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