Amos Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Amos Antik Kenti'ne ait, Milattan Önce 2. yüzyıla tarihlenen bir arazi kira sözleşmesi gün yüzüne çıkarıldı. Helenistik dönemin tarım politikaları ve hukuk sistemini yansıtan yazıt, fidan dikme zorunluluğundan ağır tazminat hükümlerine kadar birçok dikkat çekici detayı bünyesinde barındırıyor.

Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının ana sponsorlarından Marmaris Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre; Fethiye Şövalye Adası'ndaki çalışmalar sırasında bulunan ve Fethiye Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yazıtlı stel parçasının, yapılan epigrafik incelemeler sonucunda Amos Antik Kenti'ne ait olduğu saptandı. MÖ 220-200 yıllarına tarihlendiği anlaşılan her iki yüzü yazılı eserin, antik kente dair detaylı bir arazi kira sözleşmesi olduğu tespit edildi.

KİRA BEDELİ YERİNE FİDAN DİKME ŞARTI

Sözleşmede, yıllık kira bedellerinin yanı sıra her 100 drahmilik kira miktarına karşılık 800 asma ve 40 incir fidanı dikme zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca fidanların dikim derinliklerine dair tarımsal talimatlar, dönemin hukuki işleyişini yansıtan cezai şartlar ve tazminat hükümleri de yazıtta detaylıca belirtiliyor.

TARİHİ ESER GEMİLERDE DENGE TAŞI YAPILMIŞ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, asıl yeri Amos'taki Apollon Samnaios kutsal alanı olan eserin, Orta Çağ'da gemilerde balast (denge taşı) olarak kullanılmak üzere Fethiye Şövalye Adası'na taşındığı anlaşıldı. Prof. Dr. Fatih Onur tarafından bilim dünyasına kazandırılan eser, müze envanterinde koruma altında tutulmaya devam ediyor.

Açıklamada, bu sözleşme grubuna ait yeni parçaların gün yüzüne çıkarılması için Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibinin çalışmalarına titizlikle devam ettiği kaydedildi. Marmaris Ticaret Odası, çalışmalarda emeği geçen tüm uzmanlara ve ekiplere teşekkürlerini sundu.