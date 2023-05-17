Terracotta Savaşçıları: Antik Çin'in ölümsüz ordusu

Her biri kendi saç stili, yüz ifadesi ve boyalı detaylarıyla bir bireyi tasvir ediyordu. 7.000'den fazla savaşçı, okçu, süvari, savaş arabası sürücüsü ve piyadeden oluşan bu anıt mezar, 36 yıl boyunca 700.000 askere alınmış işçi tarafından inşa edilen dünyanın en büyük anıt mezarlarından biriydi.