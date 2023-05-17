Terracotta Savaşçıları: Antik Çin'in ölümsüz ordusu
Antik Çin'de kurulmuş belgesellere ve filmlere konu olan sık sık karşılaştığımız devasa büyüklükte ölümsüz bir orduyu tanıyalım...
Çin'in ilk imparatoru İmparator Qin, ölümsüzlük konusunda o kadar takıntılı bir adamdı ki, öbür dünyada kendisine eşlik edecek bir ordu kurdurdu
Ordu sıradan bir ordu değil, tamamen terracotta savaşçılardan oluşan, özenle el işçiliğiyle yapılmış ve savaşa hazır bir orduydu.
Çin'in Xian kentinde 1974 yılında çiftçiler tarafından keşfedilen bu kil askerler, bütün bir ordu ortaya çıkarılana kadar teker teker ortaya çıktı. Savaşçıların işçiliği ve tarzı bilim insanlarını hayrete düşürmüş, hiçbir heykel birbirinin aynısı olmamıştır.
Her biri kendi saç stili, yüz ifadesi ve boyalı detaylarıyla bir bireyi tasvir ediyordu. 7.000'den fazla savaşçı, okçu, süvari, savaş arabası sürücüsü ve piyadeden oluşan bu anıt mezar, 36 yıl boyunca 700.000 askere alınmış işçi tarafından inşa edilen dünyanın en büyük anıt mezarlarından biriydi.