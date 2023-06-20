Antik Roma Hakkında tüyler ürpertecek kuralları
Romalılar. günümüz toplumu için büyük bir etkiye sahip olan kültürlerinin, dinlerinin ve kanunlarının kanıtları bugün hala hissedilmektedir. Ancak bu, Romalıların yaptığı her şeyin mantıklı olduğu anlamına gelmez. İşte antik Romalılar hakkında şaşırtıcı derecede garip on gerçek.
Eski toplumları incelerken, bazı kültür şokları yaşamak nadir değildir. Bir toplumu yıllarca araştırdıktan sonra bile, sizi yolunuzdan alıkoyacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Çok az eski toplum, modern dünya üzerinde antik Romalılar kadar büyük bir etkiye sahip olmuştur ve kültürlerinin, dinlerinin ve kanunlarının kanıtları bugün toplumda hala hissedilmektedir. Ancak bu, Romalıların yaptığı her şeyin mantıklı olduğu anlamına gelmez. İşte antik Romalılar hakkında şaşırtıcı derecede garip on gerçek.
1- MOR GİYMEK YASAKTI
Pek çok insanın fark etmediği şey, Romalıların ne kadar takıntılı olduğu.
Örneğin, özgür Romalıların çoğunun mor giymesinin yasak olduğu gerçeğini ele alalım. Roma toplumunda mor renk şan, güç ve kraliyetle ilişkilendirilirdi. Bu nedenle mor bir toga giymek yalnızca İmparator ve diğer çok yüksek rütbeli Romalılar için ayrılmıştı. Köylüleri Yerlerinde Tutmak İçin Sadece Romalı Seçkinler Sur Moru Giyebilirdi.
MOR NEDEN BU ÜNE SAHİPTİ?
Çünkü mor boya üretmek delicesine pahalıydı. Mor boyanın tamamı Fenike'den temin edildi. Bir Toga'ya yetecek kadar boya yapmak için on bin yumuşakçanın ezilmesi gerekiyordu. Bu, mor boyanın altınla aşağı yukarı aynı değerde olduğu anlamına geliyordu.
2- FAHİŞELER SAÇLARINI SARIYA BOYATMAK ZORUNDAYDI
Bu kuralın bir kez daha Roma'nın sınıf ve sosyal konum saplantısıyla çok ilgisi var. Yerli Romalı kadınların büyük çoğunluğu koyu renk saçlıydı. Sarı saç, Galyalılar ve Barbarlar ile ilişkilendirildi.