Antik Roma hakkında tüyler ürpertecek yasaklar

1- MOR GİYMEK YASAKTI

Pek çok insanın fark etmediği şey, Romalıların ne kadar takıntılı olduğu.

Örneğin, özgür Romalıların çoğunun mor giymesinin yasak olduğu gerçeğini ele alalım. Roma toplumunda mor renk şan, güç ve kraliyetle ilişkilendirilirdi. Bu nedenle mor bir toga giymek yalnızca İmparator ve diğer çok yüksek rütbeli Romalılar için ayrılmıştı. Köylüleri Yerlerinde Tutmak İçin Sadece Romalı Seçkinler Sur Moru Giyebilirdi.



