Antik Roma idrar vergisi: En değerli temizleyici ürünleriydi Portekizden geliyordu!
Bugün idrarımızı hiç düşünmeden yıkarken, eski zamanlarda değerli bir meta olarak görülüyordu.
İdrar, fosfor ve potasyum gibi çok çeşitli önemli mineraller ve kimyasallar içerir. Romalılar, hem insan hem de hayvan idrarının dişlerini daha beyaz yapacağına ve çürümelerini önleyeceğine inandılar.
Bu yüzden onu gargara olarak kullandılar ve diş macunu yapmak için pomza(fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı, gözenekli camsı volkanik bir kayaçtır.) ile karıştırdılar. Hatta idrar o kadar etkiliydi ki 1700'lere kadar diş macunlarında ve gargaralarda kullanılıyordu.
Romalılar söz konusu olduğunda, piyasadaki en iyi ve dolayısıyla en pahalı idrar Portekiz ülkesinden geliyordu. Sözde dünyadaki en güçlü idrardı ve bu nedenle diş beyazlatma seçimiydi. Bugün çoğu insan idrar bazlı bir diş macunu seçeneğini reddedecek olsa da, aslında işe yaradı!
Açık bir fıçıda bırakıldığında idrar bayatlaşır ve bugün birçok ev temizleyicisinde kullanılan amonyak üretir. Aynı zamanda Roma dişlerinin beyazlatılmasından sorumlu bileşendir!