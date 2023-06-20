Antik Roma idrar vergisi nedir? En değerli temizleyici ürünleriydi Portekizden geliyordu!

Bu yüzden onu gargara olarak kullandılar ve diş macunu yapmak için pomza(fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı, gözenekli camsı volkanik bir kayaçtır.) ile karıştırdılar. Hatta idrar o kadar etkiliydi ki 1700'lere kadar diş macunlarında ve gargaralarda kullanılıyordu.