Asya'nın efsanevi yaratığı "Manananggal"ın Filipinler'de görüldüğü iddiası kamuoyunda endişeye neden oluyor

MANANNANGGAL KİMDİR?

Manananggal, Filipin mitolojisinde bir yaratıktır. Tipik olarak, üst vücudunu alt vücudundan ayırabilen ve genellikle hamile kadınlar ve doğmamış çocukları olmak üzere av aramak için geceleri uçmak için kanatları büyüyebilen dişi bir canavar veya cadı olarak tanımlanır.