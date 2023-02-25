Atatürk için Hatay neden önemli? "Hatay benim şahsi meselemdir"
Merkez üssü Kahramanmaraş depremi, çevresindeki 10 ili de etkiledi. Deprem bölgesi arasında Hatay da aralarındaydı. Hatay için Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmişte, "Hatay benim şahsi meselemdir" sözlerini akıllara getirdi. Peki Hatay, Atatürk için neden önemliydi?
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, çevresindeki 10 ili de etkiledi. "Asrın felaketi", 40 bin 128 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve çok fazla mal kaybına neden oldu. Deprem illeri arasında Hatay'ın bulunması, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmişte, "Hatay benim şahsi meselemdir" sözlerini akıllara getirdi. Peki, Hatay, Atatürk için neden önemliydi? İşte Atatürk Ansiklopedisi tarafından yayımlanan "Hatay Sorunu ve Çözümü" yazısındaki tüm detaylar...
HATAY SORUNU VE ÇÖZÜMÜ
Osmanlı Devleti döneminde, Anadolu’nun bir parçası olarak görüldüğü için, ayrı bir idari bütünlük veya coğrafi bölge olarak tanımlanmayan Hatay; Fransız işgali döneminde İskenderun Sancağı olarak adlandırılmış, 1936 yılında Atatürk tarafından Hatay adı verilmiştir.
1921 YILINDA SINIR DIŞI BIRAKILMAK ZORUNDA KALDI
Hatay, Misâk-ı Millî sınırları içinde kabul edilmesine rağmen, Millî Mücadele döneminin olağanüstü şartları içinde Fransa ile savaşın durdurulması pahasına 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara İtilâfnamesi ile millî sınırlar dışında bırakılmak zorunda kalınmıştır.
Ancak, TBMM Hükümeti, bu antlaşmaya Hatay Türklerinin menfaatlerini koruyacak ve bölgeye özerklik verilmesi için gerekli zemini hazırlayacak özel hüküm koydurmayı ihmal etmemiştir.
"GÜNÜ GELECEK SİZ DE KURTULACAKSINIZ"
Bu hüküm, bölgedeki Türklerin benliklerini koruyup Türkiye ile bağlarını güçlendirmelerinde ve ileride Hatay’ın ana vatana tekrar kavuşmasında, Türkiye’nin elinde önemli bir dayanak noktası teşkil etmiştir.
15 Mart 1923 tarihinde Adana’ya gelen Mustafa Kemal Paşa kendisini karşılayan Hataylılara “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız” diyerek Hatay konusuna bakış açısını net bir şekilde ortaya koymuştur.