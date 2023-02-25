Atatürk için Hatay neden önemli? "Hatay benim şahsi meselemdir"

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, çevresindeki 10 ili de etkiledi. "Asrın felaketi", 40 bin 128 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve çok fazla mal kaybına neden oldu. Deprem illeri arasında Hatay'ın bulunması, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmişte, "Hatay benim şahsi meselemdir" sözlerini akıllara getirdi. Peki, Hatay, Atatürk için neden önemliydi? İşte Atatürk Ansiklopedisi tarafından yayımlanan "Hatay Sorunu ve Çözümü" yazısındaki tüm detaylar...