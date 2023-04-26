Atatürk Nutuk'ta Ermeni çeteleri hakkında ne dedi?
Ermeni Diasporası, her yıl 24 Nisan'da 1915 olayları ve sözde 'Ermeni Soykırımı' yalanını gündeme getiriyor. Ancak Doğu Anadolu'daki birçok kent, Ermeni çetelerinin yaptığı katliamların izlerini taşıyor. Peki Atatürk Nutuk'ta Ermeni çetelerini nasıl anlatmıştı?
# tarih
"Şüphe etmemek gerekirdi ki Ermeni katliamı konusundaki sözler, gerçeğe uygun değildir."
"Aksine güney bölgelerinde, yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler, gördükleri koruyuculuktan cesaret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar."
"İntikam düşüncesiyle her taraftan insafsız bir şekilde öldürme ve imha siyaseti gütmekteydiler. Maraş'taki feci olay bu yüzden çıkmıştı."
"Yabancı kuvvetlerle birleşen Ermeniler, top ve ağır makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi."