Atatürk'ü ilk kim keşfetti?

MUSTAFA KEMAL O GECE, ALİ FUAT CEBESOYLARIN EVİNDE KALIR

- Oğlum, burası senin evin sayılır, ne için sık sık gelmiyor da davet bekliyorsun?Diye serzenişte bulundu. Birinci katta Boğaz ve Galata rıhtımını kâmilen gören odalardan birinin bu gecelik Mustafa Kemal’e ayrılması için talimat verdi. Arkadaşım yemekten sonra İstanbul’a dönmek zorunda olduğunu söylediği zaman izin vermedi:

- Katiyen olmaz, yarın Fuat’le beraber dönersiniz. Hem sizi çok değerli bir erkânı harp mirlivası (tuğreneral) ile tanıştıracağım. Kendisine senden bir kaç defa bahsetmiştim.