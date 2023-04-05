Atatürk'ü ilk kim keşfetti?
Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, anılarını kaleme aldığı "Sınıf Arkadaşım Atatürk" kitabında bazı sayfalar dikkat çekiyor. Atatürk'e "Sende memleketin başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet görmekteyim" diyen paşa kimdi?
Ali Fuat Cebesoy, Atatürk ile ilgili olan anılarını şöyle anlatıyor:
- Kuzguncuk’ta yeni yaptırdığımız binaya taşınmıştık. Bir kaç hafta sonra babam:
- Mustafa Kemal Efendi’yi göreceğim geldi. Beklediğimi kendisine söyle ve al getir dedi. Büyükannemin parası ile yapılan köşk çok güzeldi. Bütün aileyi raht rahat alacak kadar da büyüktü. Üç cephesidenizdi. Boğaz’dan Marmara’ya kadar görüyordu. Ben bu köşkte uzun yıllar kalamadım. Ordu saflarına katıldıktan sonra İstanbul’dan uzaklaştım. 1902 yılı haziran ayı sonlarına doğru bir perşembe günü Mustafa Kemal ile beraber Kuzguncuk’a geldik. Babam evde yoktu.
- Mustafa Kemal akşam yemeğini bizde yiyecek, yemekten sonra İstanbul’a dönecekti. Harp Akademisi’nin birinci sınıfına geçmiş bulunan Pirlepeli Ali Fethi (Okyar) ile randevusu vardı. Biraz istirahatten sonra Boğaz’da gezmeye çıktık. Döndüğümüz zaman babamı evde bulduk. Elini öpen arkadaşımın o da yüzünden gözünden öptü.
MUSTAFA KEMAL O GECE, ALİ FUAT CEBESOYLARIN EVİNDE KALIR
- Oğlum, burası senin evin sayılır, ne için sık sık gelmiyor da davet bekliyorsun?Diye serzenişte bulundu. Birinci katta Boğaz ve Galata rıhtımını kâmilen gören odalardan birinin bu gecelik Mustafa Kemal’e ayrılması için talimat verdi. Arkadaşım yemekten sonra İstanbul’a dönmek zorunda olduğunu söylediği zaman izin vermedi:
- Katiyen olmaz, yarın Fuat’le beraber dönersiniz. Hem sizi çok değerli bir erkânı harp mirlivası (tuğreneral) ile tanıştıracağım. Kendisine senden bir kaç defa bahsetmiştim.
- Alâka gösterdi ve bu çocuğu ben de görmek isterim, dedi. Yarın bize öğle yemeğine gelecek. Babam, sonra arkadaşı Osman Nizamî Paşa hakkında bilgi verdi.
- Paşa, ağırbaşlı, iyi tahsil görmüş bir kurmay subaydı, kumandanlıktan çok kendisini fenne vermiş bir askerdi. Almanca ve Fransızcayı ana dili gibi bilirdi, edebiyatlarına dahakkıyla vakıftı. İngilizceyi de hatasız konuşurdu.