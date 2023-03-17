Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı otomobil

Osmanlı Harbiye Nezareti’nin, 1915 yılında Anafarta Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal’e tahsis ettiği 1913 model Fiat Zero, sadece 2 bin adet üretilmişti ve günümüze çok az örneği kaldı. Günümüze kadar ulaşabilen son bir otomobil, Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebiliyor.