Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı otomobil
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı ve üzerinde fotoğrafının olduğu Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya'daki son örneği Torino şehrinden getirtilerek Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Osmanlı Harbiye Nezareti’nin, 1915 yılında Anafarta Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal’e tahsis ettiği 1913 model Fiat Zero, sadece 2 bin adet üretilmişti ve günümüze çok az örneği kaldı. Günümüze kadar ulaşabilen son bir otomobil, Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebiliyor.
Atatürk’ün Çanakkale cephesinde kullandığı ve üzerinde fotoğrafının olduğu Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya’daki son örneği Torino şehrinden getirtilerek müzede sergilenmeye başlandı.
Harbiye Nezareti’nin, 1915 yılında Anafarta Grup Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’e tahsis ettiği Fiat Zero ile aynı model olan otomobil, İtalya Torino’dan getirildi.
MODELİ ÇANAKKALE SAVAŞLARI ENSTİTÜSÜ TESPİT ETTİ
Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından kurulan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karataş’ın başkanı olduğu Çanakkale Savaşları Enstitüsü, ayrıntılı çalışmaları sonucunda Atatürk’ün cephede kullandığı otomobilin 1913 model Fiat Zero modeli olduğunu belirledi.