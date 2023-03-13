Atatürk'ün kararlılığı İngiliz Başbakanını istifa ettirdi: İşte o olay
İstiklal Harbi boyunca İngiltere ile uzlaşmaya çalışan Ankara yönetimi, Türkiye'nin bağımsızlığına dayalı br barış istediğini ifade etti. Ardından Atatürk'ün kararlı duruşu İngiltere Başbakanını istifa ettirdi. Tarihe geçen o olay nasıl gerçekleşti? İşte ayrıntılar.
Ankara yönetimi İstiklal Harbi boyunca İngiltere ile uzlaşmaya çalışır ve basitçe Türkiye'nin onurlu ve bağımsızlığına dayalı bir barış istediğini ifade eder.
Hatta Büyük Taaruzdan hemen önce Fethi Bey, Londra'ya son bir kez gelir ve birkaç hafta Lord Curzon'la olası bir barış için görüşmeye çalışır; fakat sürekli reddedilir. Fethi Bey de bunun üzerine bir basın toplantısı yaparak durumu bütün dünyaya duyurur.
Daily Express gazetesi ise 9 ve 10 Ağustos 1922'deki haberlerinde Lord Curzon'u eleştirir: Halk İngiliz hükumetine güven duymaz ve ordunun Yakın Doğu'dan çekilmesini ister.
Curzon görüşme ve ateşkes talep ederler ama iş işten geçer.
İngilizlerin bir kısmı Türklerin İstanbul ve Gelibolu yarımadalarını ele geçirmelerinden çekinirken başka bir kısmı da bizim Trakya'ya geçmeye cesaret edemeyeceğimizi düşünür. Buna karşın bazı İngiliz yetkililer ise Türk-İngiliz dostluğundan söz eder.
Ancak Atatürk'ün ve Türk milletinin aklında tek bir şey vardır: Misak-ı Milli. Ve buna hem İstanbul hem de Çanakkale dahildir. Böylece Türk ordusu Trakya'ya yürüme hazırlığı yapar.