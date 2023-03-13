Atatürk'ün kararlılığı İngiliz Başbakanını istifa ettirdi: İşte o olay

Ankara yönetimi İstiklal Harbi boyunca İngiltere ile uzlaşmaya çalışır ve basitçe Türkiye'nin onurlu ve bağımsızlığına dayalı bir barış istediğini ifade eder.

Hatta Büyük Taaruzdan hemen önce Fethi Bey, Londra'ya son bir kez gelir ve birkaç hafta Lord Curzon'la olası bir barış için görüşmeye çalışır; fakat sürekli reddedilir. Fethi Bey de bunun üzerine bir basın toplantısı yaparak durumu bütün dünyaya duyurur.