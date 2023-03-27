Atatürk'ün Lenin'e verdiği söz neydi?
Emperyalizme karşı aynı dönemde savaşan iki devletin, halklarına on yıllar boyunca ışık olacak iki liderinin hikayesi. Mustafa Kemal Atatürk ve Lenin'in Kurtuluş Savaşı yıllarındaki mektuplaşmaları, iki milletin kaderini tek paydada birleştiriyor, bağımsızlık ve arasız devrimler...
Türk Devrimi'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk ile Bolşevik Devrimi'nin lideri Vladmir İlyiç Lenin'in mektuplaşması26 Nisan 1920 tarihinde başladı.
Atatürk tarafından yazılan mektupta, Ruslarla emperyalizme karşı ortak mücadele stratejisinin kabul edildiği şöyle duyuruluyordu:
- Emperyalist hükümetler aleyhine harekâtı ve bunların tahakküm ve esareti altında bulunan mazlum insanların kurtuluşu gayesini hedefleyen Bolşevik Ruslarla mesai ve harekat birliğini kabul ediyoruz.
Evvela, milli topraklarımızı işgal altında bulunduran emperyalist kuvvetleri kovmak ve gelecekte emperyalizm aleyhine vuku bulacak ortak mücadelelerimiz için dahili kuvvetlerimizi şekillendirmek üzere, şimdilik ilk taksit olarak beş milyon altının ve kararlaştırılacak miktarda cephane ve diğer fenni harp vasıtaları ve sıhhi malzemenin ve yalnız Doğu’da harekât icra edecek olan kuvvetler için erzakın, Rus Sovyetler Cumhuriyeti’nce temini rica olunur.”