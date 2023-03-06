Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları, Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmış arşivde yer almaktadır. İşte Atatürk'ün çok bilinmeyen fotoğrafları...
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Ankara Üniversitesi tarafından derlenen arşivde, Mustafa Kemal Atatürk'ün nadir görülmüş 18 adet fotoğraf yer alıyor.
Fotoğrafların büyük çoğunluğu Atatürk’ün bugüne kadar görülmeyen ve yurt gezilerinde çekildiği karelerden oluşmaktadır. Fotoğraflar, dijital ortamda güçlendirildi.
Ankara Üniversitesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nadir bilinen fotoğraflarının yer aldığı 18 fotoğrafı arşivlerden çıkartıldı.
Atatürk’ün bugüne kadar görülmeyen ve yurt gezilerinde çekildiği toplam 18 fotoğraftan oluşmaktadır.