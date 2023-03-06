Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları, Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmış arşivde yer almaktadır. İşte Atatürk'ün çok bilinmeyen fotoğrafları...

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Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları - Resim: 1 1 18

Ankara Üniversitesi tarafından derlenen arşivde, Mustafa Kemal Atatürk'ün nadir görülmüş 18 adet fotoğraf yer alıyor. 

Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları - Resim: 2 2 18

Fotoğrafların büyük çoğunluğu Atatürk’ün bugüne kadar görülmeyen ve yurt gezilerinde çekildiği karelerden oluşmaktadır. Fotoğraflar, dijital ortamda güçlendirildi.

Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları - Resim: 3 3 18

Ankara Üniversitesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nadir bilinen fotoğraflarının yer aldığı 18 fotoğrafı arşivlerden çıkartıldı. 

Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları - Resim: 4 4 18

Atatürk’ün bugüne kadar görülmeyen ve yurt gezilerinde çekildiği toplam 18 fotoğraftan oluşmaktadır.