Atatürk'ün ölmeden önce son sözü ne oldu?
Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün ne olduğunu açıkladı.
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün pek bilinmeyen son günlerini anlattı. Güler, Atatürk'ün ölmeden önceki son sözlerine açıklık getiriyor. İşte Ali Güler'in anlatımıyla Atatürk'ün son günleri;
- Atatürk'ün hastalığı ilk olarak 1938 Ocak ayında Yalova'da belirti verdi. Kanamalar ve kaşıntılar başladı.
- Doktorlar sirozdan şüpheleniyorlar. Ama Fransızlar Hatay meselesinin çözümünde geri adım atar endişesiyle hastalığı duyurulmuyor.
- Atatürk her şeye rağmen programını aksatmıyor. Hatta hastayken Mersin seyahatinde askeri birlikleri bile denetliyor.
- Atatürk bazılarının iddia ettiği gibi Mason doktorlar tarafından civalı ilaç verilerek zehirlenmedi.
- O dönem civalı Saligran adlı bir idrar söktürücü kullanıyordu.
- Araştırmalarımda gördüm ki 1950'ye kadar civasız bir diüretik yok. Tıp alemi böyle bir ilaçla daha tanışmamış bile.
- Atatürk'ün ölüm sebebi siroz denilen kanlı karaciğer iltihabı. “Ani bir şekilde ölmediği için otopsiye gerek görülmemiş.