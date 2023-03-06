Atatürk'ün ölmeden önce son sözü ne oldu?

- Atatürk her şeye rağmen programını aksatmıyor. Hatta hastayken Mersin seyahatinde askeri birlikleri bile denetliyor.

- Atatürk bazılarının iddia ettiği gibi Mason doktorlar tarafından civalı ilaç verilerek zehirlenmedi.

- O dönem civalı Saligran adlı bir idrar söktürücü kullanıyordu.