Atatürk'ün ölmeden önce son sözü ne oldu?

Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün ne olduğunu açıkladı.

# Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk # atatürk
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Atatürk'ün ölmeden önce son sözü ne oldu? - Resim: 1 1 6

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün pek bilinmeyen son günlerini anlattı. Güler, Atatürk'ün ölmeden önceki son sözlerine açıklık getiriyor. İşte Ali Güler'in anlatımıyla Atatürk'ün son günleri;

Atatürk'ün ölmeden önce son sözü ne oldu? - Resim: 2 2 6

- Atatürk'ün hastalığı ilk olarak 1938 Ocak ayında Yalova'da belirti verdi. Kanamalar ve kaşıntılar başladı.

- Doktorlar sirozdan şüpheleniyorlar. Ama Fransızlar Hatay meselesinin çözümünde geri adım atar endişesiyle hastalığı duyurulmuyor.

Atatürk'ün ölmeden önce son sözü ne oldu? - Resim: 3 3 6

- Atatürk her şeye rağmen programını aksatmıyor. Hatta hastayken Mersin seyahatinde askeri birlikleri bile denetliyor.

- Atatürk bazılarının iddia ettiği gibi Mason doktorlar tarafından civalı ilaç verilerek zehirlenmedi.

- O dönem civalı Saligran adlı bir idrar söktürücü kullanıyordu.

Atatürk'ün ölmeden önce son sözü ne oldu? - Resim: 4 4 6

- Araştırmalarımda gördüm ki 1950'ye kadar civasız bir diüretik yok. Tıp alemi böyle bir ilaçla daha tanışmamış bile.

- Atatürk'ün ölüm sebebi siroz denilen kanlı karaciğer iltihabı. “Ani bir şekilde ölmediği için otopsiye gerek görülmemiş.