Avrupa'nın en popüler yapıları hakkında ilginç bilgiler
Günümüzün en önemli ve her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen yapıları hakkında işte daha önce duymadıklarınız...
TİTÜS KEMERİ
1997'ye kadar Yahudilerin, Roma'nın ünlü yapıtı Titüs Kemeri altından geçmesi yasaktı. Titüs Kemeri, Roma İmparatorluğu'nun Judeae'da Yahudilere karşı kazandıkları zaferin sembolü olarak inşa edildi.
LOUVRE MÜZESİ
Louvre Müzesi'ndeki bütün sanat eserlerini görmek 100 gün sürer. Yapılan araştırmalara göre her bir esere 30 saniye bakarsak toplamda 100 günde Louvre Müzesi'ndeki bütün eserleri görmüş oluruz.
EYFEL KULESİ
Eyfel Kulesi'nin en üst katında bir daire bulunmaktadır. Tasarımcı Gustave Eifel, Eyfel Kulesi'nin en üst katına bir daire inşa ettirdi. Birçok üst sınıf bu daireyi çok fazla paralar vererek kiralamak istese de Gustave buna asla izin vermedi.
PANTEON
Panteon hiçbir zaman restore edilmedi. Panteon, Antik Roma'dan kalmış en önemli eserlerden biridir. Gerek dini gerekse siyasi yönden önemli önemli olan Panteon'un en önemli özelliği birçok savaşa, birçok doğa felaketine rağmen dimdik ayakta durması.