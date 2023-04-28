Avrupa'nın en popüler yapıları hakkında ilginç bilgiler

EYFEL KULESİ

Eyfel Kulesi'nin en üst katında bir daire bulunmaktadır. Tasarımcı Gustave Eifel, Eyfel Kulesi'nin en üst katına bir daire inşa ettirdi. Birçok üst sınıf bu daireyi çok fazla paralar vererek kiralamak istese de Gustave buna asla izin vermedi.