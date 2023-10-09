Bağımsız Ve Birleşik Filistin Davası! Bora Gözen Ve Arkadaşları Filistin'de Şehit Düşmüşlerdi

Bağımsız Filistin davası, Türk devrimcilerinin her daim bilincinde duyduğu büyük özlem oldu. 1967-80 yılları arasında Türkiye'den binlerce devrimci Filistin'e direnişe gitmişti. Gidenler arasında Aydınlıkçılar da vardı..

Bağımsız Ve Birleşik Filistin Davası! Bora Gözen Ve Arkadaşları Filistin'de Şehit Düşmüşlerdi

 İsrail'in pususunda şehit düşen Vatan Partisi, o yıllardaki adıyla Türkiye İhtilalcı İşçi Köylü Partisi üyesi Bora Gözen ve arkadaşlarını, Aksa Tufanı operasyonu kararlılıkla sürerken, saygıyla anıyoruz.

1967 - 1980 yılları arasında Filistin'in vatan mücadelesine omuz vermek için Aydınlıkçılar da yollar düştü. Türkiye İhtilalcı İşçi Köylü Partisi üyesi Bora Gözen ve arkadaşları, bağımsız Filistin Davası için cephedeydi.

Partinin Filistin'e destek kararı sonrası Merkez Komite Üyesi Bora Gözen, 7 arkadaşıyla birlikte Lübnan'a gitti.

21 Şubat 1973 günü, Lübnan'ın Trablus şehrindeki Nahr-el Bared kampına İsrail komandolarının baskını sonucu Boran Gözen ve arkadaşları Cafer Topçu, Kerim Öztürk, Gürol İlban, Şükrü Öktü, Yücel Özbek, Ali Kiraz ve Ahmet Özdemir şehit oldu.

İlk vurulan nöbetçi Ali Kiraz oldu. 6 kişi ise silahsızdı ve makineli tüfeği kurmaya çalışırken katledildiler. Saatlerce süren çatışmada Bora Gözen kurşunu bitince şehit düştü. Olaydan Ali Ergun ve Hüseyin Tüysüz ise yaralı olarak kurtuldu.

Olayın esrarını yıllar sonra itiraf eden MİT üyesi Mehmet Eymür, katliamın ABD-İsrail iş birliği ile yapıldığını, MİT’in ise yardım ettiğini açıklamıştı.

# filistin # vatan partisi # Doğu Perinçek
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