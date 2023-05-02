Bir zamanlar insanlığı tehdit eden artık var olmayan 4 hastalık

Tarih, çiçek hastalığından vebaya kadar insanların hayatlarını perişan eden birçok ürkütücü hastalığa tanık oldu. Hastalıkların tamamen ortadan kalkması çok ama çok nadirdir. Hatta, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre bunlardan sadece iki tane var: çiçek hastalığı ve sığır vebası. Bu yazıda listelediğimiz hastalıklar günümüzde artık görülmese de tamamen yok olmuş değil. Ancak bir zamanlar insanlığı tehdit ederken artık bir tehdit olarak görülmüyorlar. Gelin o dört hastalık neymiş birlikte göz atalım...