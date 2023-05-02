Bir zamanlar insanlığı tehdit eden artık var olmayan 4 hastalık
İnsanlık, tarih boyunca birçok salgın hastalık ile mücadele etti. Fakat bazıları artık tehdit olarak görülmüyor. İşte o insanlığı tehdit eden ama artık var olmayan 4 hastalık
Tarih, çiçek hastalığından vebaya kadar insanların hayatlarını perişan eden birçok ürkütücü hastalığa tanık oldu. Hastalıkların tamamen ortadan kalkması çok ama çok nadirdir. Hatta, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre bunlardan sadece iki tane var: çiçek hastalığı ve sığır vebası. Bu yazıda listelediğimiz hastalıklar günümüzde artık görülmese de tamamen yok olmuş değil. Ancak bir zamanlar insanlığı tehdit ederken artık bir tehdit olarak görülmüyorlar. Gelin o dört hastalık neymiş birlikte göz atalım...
1· ÇİCEK HASTALIĞI
Yüzyıllar boyunca insanlığın korkulu rüyası olan çiçek hastalığı, şu anda tamamen ve resmi olarak ortadan kaldırılan iki hastalıktan biri. Kökeni bilinmemekle birlikte en az 3000 yıldır var olduğuna dair kanıtlar var.
Çiçek hastalığı tarihte yüz milyonlarca insanı öldürdü. Zengin, fakir, genç, yaşlı fark etmeksizin enfekte olan her 3 kişiden en az 1’i hayatını kaybediyordu. Semptomları da oldukça korkunçtu: yüksek ateş, kusma ve ağız yaraları, ardından tüm vücutta sıvı dolu lezyonlar. Hastalığı kapanlar genellikle 2 hafta içinde ölürdü. Hayatta kalanlar ise körlük, kısırlık gibi kalıcı yan etkiler gösteriyordu. Ayrıca hastalığı atlatanlar toplum tarafından dışlanıyordu.
Hastalığın en eski yazılı kaydı 4. yüzyıl Çin’ine kadar dayanıyor. 7. yüzyıl Hindistan’ında ve 10. yüzyıl Küçük Asya’sında da çiçek hastalığı görüldüğüne dair bazı kanıtlar var. Peki bu hastalık nasıl yok oldu?