Celile Denizi'ndeki Yapıları Uzaylılar Mı Yaptı? Gizemli Yapılar İle Dolu Celile Denizi

Celile Denizi civarındaki en gizemli yapılarından bazıları olabilirler. Yol kenarından gözden kaçırılmaları kolaydır ancak gökyüzünden veya denizin altından açıkça görülebilirler.

Gilgal Refaim, Jethro Cairn'in tarih öncesi taş anıtları ve Celile denizinde bulunan dairesel yapı, Golan ve Celile'nin tartışmalı bölgelerinde yüzyıllarca fark edilmedi, ancak arkeologlar bunları kimin veya neden inşa ettiğini hâlâ bilmiyor.

Teoriler çılgına döndü ve eski takvimleri, tören yapılarını veya cesetlerin akbabalar tarafından parçalanmak üzere taş tepelerin üzerine yerleştirildiği "gökyüzü gömme" alanlarını içeriyor. Daha da önemlisi bunların yakınlarında bir şehre dair hiçbir arkeolojik kanıt olmaması ve bu nedenle bazılarının bu yapıların aslında sembolik önem taşıyan devasa bir anıt olduğunu öne sürmesidir.

Celile Denizi'ndeki Yapılar Piramitlerden Daha Eski

Yapıların olası yaşı daha da gizemli ve pek çok kişi tahminen 12.000 yılından fazla olduğunu söylüyor. bu da onları Büyük Britanya'daki Giza piramidi ve Stonehenge'den daha yaşlı yapıyor.

Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey onların orada olduğu ve devasa olduklarıdır.

2014 yılında arkeologlar, futbol sahasından daha büyük, hilal şeklinde bir taş anıtın bulunduğunu bildirmişti. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğindeki "Jethro Cairn" lakaplı anıt uydu görüntülerinde görülebiliyor.

Celile Denizi'ndeki Devasa Yapıların Sırrı Çözülemiyor

Anıttan çıkarılan Tunç Çağı çanak çömlekleri, anıtın M.Ö. 3050 ile 2650 yılları arasında inşa edildiğini gösteriyor ancak çok daha eski olması da mümkün.

Anıtın hilal şeklindeki şekli, antik Mezopotamya ay tanrısı Sin'i simgelemek için seçilmiş olabilir.

Ay tanrısı Sin veya Naama, antik Ur şehrinde yaşayan Keldanilerin özel koruyucu tanrısıydı. Bir zamanlar ay tanrısına tapınma merkezi olan bu bölgenin en göze çarpan özelliği hâlâ 61 m uzunluğunda, 46 m genişliğinde ve 21 m yüksekliğindeki tapınak kulesi veya zigurattır.

Anıttan sadece bir günlük yürüyüş mesafesinde, İbranice "ay tanrısının evi" anlamına gelen Bet Yerah adlı geç bronz çağı şehri bulunuyor. Anıtın 13 kilometre güneydoğusunda ise bu kez deniz seviyesinin altında gizemli bir anıt daha keşfedildi.

Celile Denizi'ndeki Yapılar Nasıl İnşa Edildi?

Gilgal Refaim olarak bilinen tarih öncesi anıt, inşa edilmesi Herkül'ün zorlu görevlerinden bir diğeriydi. İbranice adı olan Gilgal Refaim, "devlerin çarkı" anlamına gelir ve İncil'de adı geçen eski bir dev ırkı olan nefilim'e, yani insanüstü bir ırka atıfta bulunur.

Devasa anıt, eşmerkezli beş daire şeklinde düzenlenmiş ve toplam ağırlığı 40.000 tonun üzerinde olan 42.000'den fazla bazalt kayadan oluştuğu için adını hak ediyor.

Komplekste, en büyüğü 152 metreden geniş olan beş dairenin merkezinde 4,5 metrelik bir mezar odası bulunmaktadır.

Kompleksin içinde yerde duran yapı, yıkılan taş duvarlardan oluşan bir labirenti andırıyor. Devasa bir hedef noktasının etkileyici şekli yalnızca havadan açıkça ortaya çıkıyor.

Bazı dairelerin tam olması, bazılarının ise tam olmaması, bunların astronomik desenlere uygun olarak düzenlenmiş olabileceğini düşündürüyor. Yılın en kısa ve en uzun günleri olan Haziran ve Aralık gündönümlerinde gün doğumu kayalardaki açıklıklarla aynı hizadadır. Güneş ve ay tutulmalarını tahmin etmek için taştan yapılmış bir bilgisayara benziyor. Peki deri giyen adamlar bu devasa taşları nasıl taşıyabildi ve dikebildi?

Antik Çağ'da Gizemli Olaylar

Bu yapıların olası amacı bir muamma olmayı sürdürüyor ancak anıtların, onları inşa eden insanlar için büyük önem taşıdığı açık.

Bilimimiz eski fikirleri yeniden keşfetti ve mükemmelleştirdi; tarih öncesi dünyanın, birkaç nesil önce hayal edebileceğimizden çok daha eski ve gelişmiş olduğunu gösterdi.

Ancak arkeolog ve tarihçilerin karşılaştığı en büyük handikaplardan biri delil yetersizliğidir. Eğer antik çağda kütüphaneler yakılmamış olsaydı, insanlık tarihinde bu kadar çok kayıp sayfa olmazdı.

Bilim, Rönesans döneminde, Babilliler, Mısırlılar, Hindular ve Yunanlılar tarafından yüzyıllardır bilinen eski kaynakların ve bilgilerin incelenmesiyle karanlık orta çağlardan ortaya çıktı.

Bununla birlikte, eskilerin Mars'ın iki uydusu hakkında beklenmedik bilgilere sahip olmalarını açıklamak zordur ve Çinli Hou Yih, ayın kırk üç yüzyıl önce ıssız, soğuk ve camsı olduğunu nasıl bilebilir? Yunan filozofları nasıl oldu da yıldızlar arasındaki büyük mesafenin farkındaydı ve eski düşünürler neden Satürn'ün ötesinde teleskop olmadan görülemeyen gezegenlerin farkındaydı?

Antik Çağ'ın Altın Çağı

Antik Çağ'da gökyüzü varlıklarının inişiyle ilgili mitler küreseldir ve Etana Destanı, Ölüler Kitabı ve Enoch Kitabı'nın hepsi dünya dışı uzayın resimlerini çizmiştir.

Belki de uygarlığın kaynağı çok daha eskilere dayanmaktadır. Geçmişin tüm büyük uygarlıkları, uzun süredir kayıp olan bir Altın Çağ'dan söz etmektedir. Peru, Meksika, Hindistan, Mısır, Babil, Çin ve Yunanistan'ın Altın Çağı vardı.

Belki de bu anıtsal anıtların neden ve ne için kullanıldığını sormak yerine, tarihin şafağında bilgilerini dünyanın dört bir yanındaki astronom-rahiplere aktaran medeniyetin meşale taşıyıcılarının kimler olduğunu sormalıyız. Bilimin mucizelerinin şimdiki kadar sıradan olduğu bir altın çağ vardı. Unutulan bu bilimin kaynağının Uzayda olduğu gibi Zamanda da aranması gerekir.