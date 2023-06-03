Oğuz boyu Çepniler kimdir?
Anadolu'ya Orta Asya'dan göç eden birçok Türk kavimleri olmuştur bunlardan biride Oğuz Türkleridir. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşur. Oğuz boylarının bazılarını dizilerde, filmlerde görsek de şimdi size savaşçılığı ile tanınan Çepni Türklerinden bahsedeceğim.
DİVANI LUGÂT'T-İ TÜRK'TE ÇEPNİ
Oğuz Türk’lerinin 24 boyundan biri olan, Divanı Lugâti't-Türk’e bakıldığında Oğuz’ların yirmibirincisi olarak bilinmektedir. Çepni kelimesinin anlamı olarak düşmanla savaşan, asi, yiğit ve cesur anlamı kullanılmaktadır.
Çepniler, Türkiye’nin birçok yerinde yaşarlar. Bu yüzden oldukça kültür zenginliğine sahiptirler. Çepni deyince aklımıza ilk gelen yer Karadeniz Bölgesi’dir. Karadeniz hariç Anadolu’da birçok yörede ve İran’ın Güney Azerbeycan olarak bilinen bölgesinde de Çepni boyu Türklerine rastlayabiliriz.
Osmanlı zamanında, Karadeniz’in fethinde önemli rol oynayan Çepnilerin kahramanlığından dolayı Batı Karadeniz bölgesine Fatih Sultan Mehmet Han tarafından, Vilayet-i Çepni ismi verilmiş ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından birçok ayrıcalık tanınmıştır.
Çepnilerin Doğu Anadolu’da ki yerleşmesinin birçok nedeni bulunur. Bunlardan birisi de Osmanlı padişahlarının ülkenin güvenliği için Anadolu’nun sınır bölgelerine güvendiği Türk aşiretlerini yerleştirmesidir.