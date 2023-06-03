Oğuz boyu Çepniler kimdir?

Çepniler, Türkiye’nin birçok yerinde yaşarlar. Bu yüzden oldukça kültür zenginliğine sahiptirler. Çepni deyince aklımıza ilk gelen yer Karadeniz Bölgesi’dir. Karadeniz hariç Anadolu’da birçok yörede ve İran’ın Güney Azerbeycan olarak bilinen bölgesinde de Çepni boyu Türklerine rastlayabiliriz.