Oğuz boyu Çepniler kimdir?

DİVANI LUGÂT'T-İ TÜRK'TE ÇEPNİ

Oğuz Türk’lerinin 24 boyundan biri olan, Divanı Lugâti't-Türk’e bakıldığında Oğuz’ların yirmibirincisi olarak bilinmektedir. Çepni kelimesinin anlamı olarak düşmanla savaşan, asi, yiğit ve cesur anlamı kullanılmaktadır.