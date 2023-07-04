Çin'de hazinelerle dolu Kayıp Tunç Çağı Kasabası bulundu

Çin'in Henan eyaletindeki çiftçiler seksen yıldır tarlalarından 3.000 yıllık Shang Hanedanı yeşim hazinelerini topluyorlar. Şimdiye kadar, bu eserlerin kökeni bilinmiyordu, ancak bir arkeolog ekibi, en az dokuz seçkin mezar içeren tamamen kayıp bir Tunç Çağı kasabasını keşfettiklerini duyurdular.

Çin devletine ait televizyon kanalı CGTN'de yakın zamanda düzenlenen bir basın toplantısında arkeologlar, Tunç Çağı kentinin tamamını keşfettiklerini duyurdular. Bu buluntu, Çin kültürel mirası için çok önemlidir.

Arkeologlardan oluşan ekip, Shaanxi eyaletindeki modern Yulin şehrinin yaklaşık 110 kilometre (70 mil) güneyinde, Çin'in Henan eyaletindeki geniş Zhaigou Arkeolojik alanından yüzlerce şaşırtıcı eseri kurtardı.

TARİH ÖNCESİ ÇİN'DE YAŞAM

Zhaigou Arkeolojik sit alanı, 6.000 yıldan daha uzun bir süre önce işgal edilmiş eski bir Neolitik yerleşim yeridir. Bu bölgeden daha önce iyi bir şekilde dekore edilmiş çanak çömlekler ve erken tarım araçları ele geçirilmiş olup, bunların tümü arkeologlara bölgedeki tarih öncesi toplulukların sosyal, kültürel ve teknolojik gelişimi hakkında değerli bilgiler sunmaktadır.

Arkeolog ekibi geçtiğimiz günlerde Çin'in Kültürel Miras Devlet İdaresi tarafından Pekin'de düzenlenen bir basın toplantısına katıldı ve burada "bronz içme kapları, boyalı çömlekler, turkuaz kakmalı süs eşyaları ve oymalı yeşim parçaları" dahil olmak üzere son buluntularını detaylandırdılar. Daha büyük ölçekte, araştırmacılar ayrıca bir arabadan bronz bir parça içeren dokuz seçkin mezar buldular ve arabanın geri kalanının ve hatta belki de bir zamanlar onu çeken atların kalıntılarının da gömüldüğünden şüpheleniliyor.

ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLMİŞ EN ÜNLÜ MEZARLARDAN

Çin Arkeoloji Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan Xu Lianggao, devlete ait China Daily gazetesine yerel çiftçilerin 1940'lardan beri çevredeki tarım arazilerinde değerli antik eserler ortaya çıkardığını söyledi. Şimdi, arkeologların "11 tepeye yayıldığını ve 3 kilometrekareden (1.2 mil kare) fazla bir alanı kapladığını" düşündüğü Çin'deki Tunç Çağı kasabası, son zamanlarda yüzeye çıkan eserlerin kökenini açıklıyor.

Arkeologlar basın toplantısında, son 1000 yılda 13 eski Çin hanedanının başkentlerinin Shaanxi'de olduğunu, ancak Zhaigou Arkeolojik sahasındaki son kazıların kasabayı "bölgenin en büyüğü" olarak belirlediğini söylediler. İşte bu nedenle yerleşim, bölgedeki “şimdiye kadar keşfedilen en zengin mezarlardan bazılarını” barındırıyor.

“YÜKSEL SOSYAL STATÜ” MEZARLARDAN HAZİNE ÇIKARMA

Shaanxi Arkeoloji Akademisi'nden bir araştırmacı olan Sun Zhanwei, China Daily'ye Tunç Çağı kasabasının merkezinin sıkıştırılmış toprakla yapıldığını söyledi. Bu eski yapı tekniği, yerleşim içindeki zanaatkar atölyelerinde ve çömlek fırınlarında üretilen ıslak toprağın kalıplara basılmasını gerektiriyordu.

Sun Zhanwei ayrıca, 2022'de kazıların başlamasından bu yana arkeologların Zhaigou'da dokuz aristokrat mezarı tespit ettiğini de açıkladı. Bu ayrıntılı mezarlardan yedisi, Zhanwei'nin "yüksek sosyal statüye sahip insanların rezervi" olduğunu söylediği dikdörtgen geçitlere sahiptir. Ve bu, bu dokuz mezardan 200'den fazla hazinenin çıkarılmış olması gerçeğiyle desteklenmektedir.

ALTINDA NE VAR?

Dokuz mezardan çıkarılan 200 eser arasında estetik açıdan en hoş olanlar arasında altın ve yeşimden yapılmış minik küpeler, girift bir şekilde işlenmiş yeşim kuşu ve turkuaz parçalarıyla işlenmiş bronz bir yıldız yer alıyor. Araştırmacılar ayrıca, mezarlardan birinde, 3000 yıl önce bu dünya ile daha az bilinen diğerleri arasında bağlantılar kurmak için kullanılan bir kehanet aracı olabileceğini düşündükleri cilalı bir kaplumbağa kabuğu keşfettiler.

Arkeologlar, Tunç Çağı kasabasının, Henan'daki Yinxu şehrinde bulunan Shang Hanedanlığı tarafından asimile edilen ayrı bir devletin başkenti olarak hizmet ettiğini düşünüyor. Bölgenin ele geçirilmesinden sonra yeni kasabanın Shang'a haraç ödediği ve şimdiye kadarki keşiflere dayanarak arkeologların 11'den fazla tepenin "mezarlar, merkezi binalar ve zanaatkar atölyeleriyle bütün bir yerleşim yeri" ortaya çıkarılmayı beklediğini düşündükleri tahmin ediliyor.