Daha önce hiç duymadınız! İşte İstanbul'un eski isimleri
Tarih boyunca milyonlarca insana ev sahipliği yapan İstanbul, eskiden beridir farklı isimler ile anılıyordu. İşte çok az kişinin bildiği İstanbul'un eski isimleri...
BYZANTION
Yenikapı'da bulunan kalıntılarla tarihi 8500 yıl önceye dayanan şehre, MÖ 667'de Antik Yunanistan'daki Megara'dan gelen Dorlu Yunanlı yerleşimciler bir koloni kurdu ve yeni koloniye kralları Byzas şerefine ''Byzantion'' adını verdi.
NOVA ROMA
Kente, 330 yılında Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilince Latince ''Yeni Roma'' anlamına gelen ''Nova Roma'' adı konuldu, ama bu isim çok benimsenmedi.
KONSTANTINOPOLIS
İmparator I. Konstantin'in ölümüyle kentin adı onun şerefine ''Konstantin'in kenti'' anlamına gelen ''Konstantinopolis''e çevrildi. Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu boyunca kentin resmi adı olarak kaldı.
STANPOLI
Eski Yunanca ‘eis ten polin’ şehre doğru (gitmek) anlamına gelen ve eski çağ uzmanlarından bir kısmının İstanbul adının etimolojik kaynağı olarak önerdikleri söz.