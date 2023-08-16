Dünya tarihinde delilikleri ile anılan imparatorlar: Bitmeyen savaşlara ve zulümlere neden oldular!

Genç yaşlarında tahta oturmalarıyla birlikte, psikolojik sorunlar yaşadıkları bilinen ve krizler geçirmeleriyle anılan imparatorlar oldu. Orta çağda, bir 'melankoli' nöbeti geçiren veya 'deli' olarak kabul edilen imparatorlar, aileleri için büyük bir utanç kaynağı olarak görülüyordu ve rutin olarak halktan gizleniyordu. Ama bu delilik nöbetlerini geçiren kişiler ülkedeki en güçlü kişi olduğunda ne olur? Tarihin bize göstereceği gibi, 'deli bir hükümdar' ile uğraşmak zor ve riskli bir işti!

NEBUCHADNEZZAR II - M.Ö. 7.YÜZYIL BABİL

M.Ö. 634'te şimdi Neo-Babil olarak adlandırılan yerde doğan II. Nebuchadnezzar, Babil'in en büyük krallarından biri oldu. Babil'i doğudaki en güçlü şehir devleti yapma arayışında olan Nebuchadnezzar ve orduları, Mısırlılar ve Asurlulara savaş açtı ve ikisini de yendi.

Suriyelilere ve Filistinlilere boyun eğdirerek Basra Körfezi'nden Akdeniz'e kadar Mezopotamya'daki tüm ticaret yollarının kontrolünü başarıyla ele geçirmeyi başardı. Nebuchadnezzar'ın askeri ve siyasi başarıları büyük olmasına rağmen, tarih kitaplarında da anlatılan bir delilik geçirdiği gösteriyor.

Nebukadnessar rahatsız edici bir rüya gördü ve tercümanının ona şu anlama geldiği söylendiği rivayet edilir:

- İnsanlardan kovulacaksın ve vahşi hayvanlarla yaşayacaksın; öküz gibi ot yiyeceksin ve çiyle sırılsıklam olacaksın. Yüce Olan'ın yeryüzündeki tüm krallıklar üzerinde egemen olduğunu kabul edinceye kadar sizin için yedi zaman geçecek.

Tarih kitaplarına göre, Bütün bunlar Kral Nebukadnetsar'ın başına geldi. Gördüğü rüyadan on iki ay sonra.

Nebuchadnezzar insanlardan uzaklaşmak zorunda kaldı. Öküz gibi ot yemeye başladı. Çiyden ıslandı. Saçları kartal tüyleri gibi uzadı ve tırnakları kuş pençeleri gibi uzadı. Sonra bu sürenin sonunda, şu sözleri söyledi:

- ben, Nebukadnetsar, göğe baktım ve yine aklım başımdaydı.

Babil kralının deliliğinin yedi yıl sürdüğü söyleniyordu. İnanılmaz bir şekilde, Nebuchadnezzar'ın durumunu tanımlayan bir terim var. Boantropi, tıp dilinde hastanın, kendisini bir inek veya öküz olduğuna inandığı psikolojik bir bozukluktur!

CALİGULA - M.S. 1.YÜZYIL ROMA

Caligula M.S. 37-41 tarihleri arasında imparatorluk sürmüş, tarihte rezil yeğen olarak anılan Nero'nun bile ulaşamadığı seviyelere kadar cinayet ve sefahatle yaşamıştı. Hayatının son yıllarında Caligula'nın davranışları o kadar tuhaf ve aşırı hale geldi ki, birçok kişi onun delirdiğinden kesinlikle emindi.

Caligula, Roma imparatoru olduğunda sadece 25 yaşındaydı. İlk başta sevilen ve hoş karşılanan bir imparatordu. Ordudakilere ikramiyeler verdi, haksız vergileri kaldırdı ve haksız yere hapse atılanları serbest bıraktı. Ayrıca Roma vatandaşlarının zevkine göre lüks araba yarışlarına, gladyatör gösterilerine ve oyunlara ev sahipliği yaptı.

Ancak Caligula imparator olduktan birkaç ay sonra ciddi şekilde hastalandı. Hastalığından kurtulsa da bu, Caligula'nın ruhsal durumunda bir dönüm noktası oldu ve çözülmeye başladı. Caligula'nın en korkunç davranışlarından biri, kendisini yaşayan bir tanrı ilan etmekti. Tanrı ile buluşabilmesi için sarayı ile Jüpiter Tapınağı arasında bir köprü inşa edilmesini emretti.

Ayrıca Herkül, Merkür, Venüs ve Apollon gibi çeşitli tanrılar ve yarı tanrılar gibi giyinerek halk arasında görünmeye başladı. Caligula, çeşitli tanrı heykellerinden kafaları çıkarttırıp ve birkaç tapınakta kendisininkiyle değiştirir.

M.S. 24 Ocak 41'de bir grup muhafız, bir spor karşılaşmasının ardından Caligula'ya saldırdı. 30'dan fazla yerinden bıçaklandı ve öldürüldü.

Charles VI, 1380'den M.S. 1422'deki ölümüne kadar 42 yıl boyunca Fransa Kralıydı. Saltanatı iyi başladı. 21 yaşında iktidara gelmesinden sonra ülkedeki ekonomik ve siyasi durum düzeldi ve Charles “Sevgili Charles” olarak anılmaya başlandı. Ancak 20'li yaşlarının ortalarında, Charles psikoz nöbetleri yaşamaya başladı.

En ünlü bölümlerinden biri 32 yaşında meydana geldi ve Charles'ın kardeşi Orleans'lı Louis'e saldırmadan önce kendi şövalyelerinden dördünü çılgınca öldürdüğü kaydedildi. O andan itibaren Charles, "Sevgili" kral "Deli Charles" olarak bilindi. Giderek daha da kötüleşen, tekrarlanan delilik nöbetlerinden acı çekti.

Kendini din adamı ilan ederek, Aziz George olduğunu iddia etti ve kendi karısının ve çocuklarını tarihten sildi. Saray koridorlarında çılgınca koşmasıyla biliniyordu ve 1405'te beş ay boyunca yıkanmayı veya kıyafetlerini değiştirmeyi reddetti. En tuhaf yanılsamalarından biri, camdan yapılmış olması ve söylendiğine göre kırılmasını önlemek için giysilerine dikilmiş demir çubuklar olmasıydı. Sonunda bu durum için “cam yanılsaması” terimi icat edildi.

Delilik durumuna rağmen, Charles VI, ölümüne kadar Fransa'yı yönetmeye devam etti. Zihinsel durumu, iç savaşlara neden olmasının yanında, İngiltere ile bitmeyen çatışmalara neden oldu. Çatışmalar nedeniyle İngiltere ile Yüzyıl Savaşları yaşandı. 1422'deki ölümü, ilgili herkes için büyük ölçüde bir rahatlama oldu.

KRAL HENRY VI – 15. YÜZYIL İNGİLTERE

M.S. 1421'de doğan Henry VI, birinci doğum gününden önce İngiltere Kralı olarak taç giydi ve 1461'e kadar tahtı elinde tuttu. Amcası VII. VI'nın hükümdarlığı, özellikle utangaç, pasif ve savaş ve şiddete karşı isteksiz olarak tanımlanan bir kişi için asla kolay olmadı.

Henry VI, 1453'te Bordeaux'daki bir savaş sırasında İngiltere'nin yenilgisini duyunca Calais'i İngiltere'nin Fransa'da kalan son bölgesi olarak bıraktı, VI.Henry tam bir zihinsel çöküntü yaşadı. Onu bir yıldan fazla bir süre neredeyse katatonik bir durumda bıraktı. Her gün odasında oturdu, sandalyesine bir bez bebek gibi yığıldı, oğlu ve varisi Edward'ın doğumuna bile tepki göstermedi. İyileşip iyileşemeyeceğini veya ne zaman iyileşebileceğini kimse bilmiyordu. KRJ Tattersall, kralın yayınlanmamış biyografisinde şöyle yazıyor:

- Kral atalete düştü; içinden çıkamadığı bir uyuşukluk. İlk başta, nöbet ya da her neyse, yakında geçmesi ve Henry'nin normal haline dönmesi umuduyla, ailesi konuyu olabildiğince sessiz tutmaya çalıştı. Ancak bunun bu kadar kolay geçemeyeceği ve uzun süre sır olarak kalamayacağı kısa sürede anlaşıldı. Açıkça seyahat edecek durumda olmadığı için, şimdilik Clarendon'daki av köşkünde kaldı. Westminster'da Konsey, sanki hiçbir şey olmamış gibi Kral adına hükümeti sürdürdü, ancak Kral'ın durumu kısa sürede düzelmezse bu şekilde devam edemeyeceklerdi.

Henry geçici olarak da olsa iyileşti ve bildirildiğine göre karısının bir erkek çocuk doğurduğunu duyunca şaşırdı. Durumu 1456'da yeniden kötüleşti ve onu, rutin bir dini ibadetle noktalanan bir uyuşukluk halinde bıraktı.

Kral Henry VI sonunda 1461'de Yorkist güçler tarafından tahttan indirildi ve sürgüne gönderildi. 1471'de Londra Kulesi'nde hapsedildi. Yorklu Edward IV'ün zaferle Londra'ya döndüğü gün, Henry VI öldürülmüş olarak bulundu.

KASTİLYALI JOANNA - 15.YÜZYIL İSPANYA

Kastilyalı Joanna'nın hikayesi, sözde delilik dönemlerinin yanı sıra uzun yıllar hapis cezasıyla noktalanan trajik bir hikaye. Kastilya Kraliçesi I. Isabella ile Aragon Kralı II. Ferdinand'ın kızı olan Joanna, 16 yaşında Habsburg Hanedanı Arşidükü Yakışıklı Philip ile evlendirildi.

Joanna tahtın dördüncü sırasında doğmuş olmasına rağmen, ailesindeki bir dizi ölüm onu ​​Kastilya ve Aragon taçlarının olası varisi yaptı ve annesi Kraliçe Isabella 1504'te öldüğünde, Joanna Kastilya Kraliçesi oldu. Bununla birlikte, 1516'da ölümüne kadar naip olarak hüküm süren babasının emriyle deli ilan edilip hapsedildiği için hükümdarlığı sırasında ulusal politika üzerinde çok az etkisi oldu.

Joanna'nın akli dengesinin çok sevdiği kocasının 1506'da ani ölümünden sonra başladığı söylenir. Tarihsel kayıtlar, "Deli Joanna" kocasının tabutuyla sekiz ay boyunca Granada'da dolaştığını ve dedikodulara konu olduğunu belirtir. ölüyü öpmek ve okşamak. Bazı tarihçiler onun melankoli, psikoz veya şizofreniden muzdarip olabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, Joanna'nın akıl hastalığının yaşamı boyunca yayıldığı şekliyle iddiaları tartışmalı olmaya devam ediyor. Gerçekten deli mi yoksa babasının krallığın kontrolünü elinde tutmak istediği güç mücadelelerinin kurbanı mı olduğu asla bilinemeyebilir.

Ne yazık ki Joanna'nın ıstırabı, babasının 1516'da ölümüyle sona ermedi. Onun ölümü üzerine, Joanna ve genç oğlu Charles, Aragon'un eş hükümdarları oldular. Ancak Charles, annesini hayatının geri kalanında Kastilya'nın Tordesillas kentinde şimdi yıkılmış olan Kraliyet Sarayı'nda hapsederek taht üzerindeki hakimiyetini sağladı. Charles, bakıcılarına şunları yazdı: