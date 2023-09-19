Dünya'nın en eski maskesine ne oldu? Medeniyetin şafağı olarak gösteriliyor

Pek çok kişi tarafından uygarlığın beşiği olarak anılan bir zamanların verimli Mezopotamya bölgesi, antik kalıntılar ve arkeolojik harikalar açısından gerçek bir hazinedir. Tarihte pek çok önemli şehir devletinin var olduğu, güçlü kültürlerin çatıştığı ve çarpıştığı topraklar olan Mezopotamya, birçok bakımdan hala gün geçtikçe yavaş yavaş ortaya çıkan bir muammadır. Ve yeni keşiflerin yapılması her zaman heyecan vericidir. Ünlü Warka Maskesi ortaya çıkarıldığında küresel bilim ve arkeoloji çevrelerinde bir şok dalgası yarattı. Sadece büyüleyici ve zarif bir şekilde yapılmış değil, aynı zamanda tarihte bir insan yüzünün bilinen en eski anatomik olarak doğru temsili de olabilir!

WANDA MASKESİ MEDENİYETİN ŞAFAĞI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Warka olarak da bilinen Uruk, günümüz Irak'ında antik Mezopotamya bölgesindeki en önemli arkeolojik alanlardan biridir. Antik Uruk kenti, MÖ 4. binyılın ortalarında Sümer uygarlığının erken kentleşmesinde temel bir role sahipti. Aynı zamanda Mezopotamya tarihinde protohistorik Kalkolitik'ten Erken Tunç Çağı'na kadar süren bir dönem olan Uruk Dönemi'ne de adını verir. Uruk döneminin son aşaması olan MÖ 3100 civarında, şehrin yaklaşık 40.000 sakini vardı ve çevresinde 80.000 veya 90.000 kadar insan yaşıyordu. Bu, Uruk'un en parlak döneminde dünyanın en büyük kentsel alanı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla kalıntılarının en önemli antik eserlerden bazılarına ev sahipliği yapması şaşırtıcı değil.

1939 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü Dr. A. Nöldeke başkanlığında bölgede kazılar yürütüyordu. Bu keşif gezisi sırasında arkeologlar muhteşem Warka Maskesini ortaya çıkardılar. Arkeologlar, benzersiz ve çok özel bir şeyin peşinde olduklarını hemen anladılar. Beyaz mermerden yapılan maske 21,2 santimetre (8,3 inç) uzunluğundadır ve ayrıntılara büyük önem verilerek yapılmıştır. MÖ 3100 civarına tarihlenen bu resim, insan yüzünün ilk doğru tasviri olarak kabul ediliyor. Daha eski bir buluntu olan ve MÖ 3300 yılına tarihlenen Tell Brak Başı, anatomik olarak doğru değildir ve abartılı özelliklere sahiptir.

Warka'nın Maskesi, muhtemelen tanrıça İnanna olan bir kadın figürünü tasvir ediyor ve başlangıçta daha büyük bir kült figürün parçasıydı. Maskenin ahşap bir gövdeye yapıştırıldığı, yalnızca yüzün ve kolların mermerden yapıldığı genel olarak kabul edilir. Şu ana kadar sadece maske kurtarıldı. Amacı belirsizliğini koruyor; teoriler bunun bir kült veya ritüel nesnesi ya da bir cenaze maskesi olabileceğini öne sürüyor. Maske, eski Sümerlerin sanatsal ve kültürel başarılarına dair içgörü sağlaması açısından önemlidir.

WANDA MASKESİ'NİN MASKENİN SIRRI

Yaşı dikkate alındığında Warka Leydisi zarif ayrıntılarla oyulmuştur. Mermer maske, badem şeklinde gözleri, çıkık burnu ve küçük ağzı olan bir kadının yüzünü tasvir ediyor. Yüz özellikleri hassas bir şekilde işlenmiştir ve dikkat çekici ayrıntılar göstermektedir. Bugün gözler basit deliklerdir, ancak geçmişte kabuk ve lapis lazuli ile içlerine yerleştirildiklerine inanılmaktadır. Başın arkası düzdür ve bakır ve bitümden yapılmış karmaşık bir dekorasyonun izleri vardır. Bu süslemenin üstte uzandığı ve saçı andırdığı ileri sürülmektedir. Ne yazık ki maskenin burnu yüzyıllara dayanamadı ve kırıldı. Her iki durumda da Warka'nın Maskesi hala olağanüstü derecede güzel.

Warka Hanımı, antik Uruk şehrinin bir sembolü ve bir bütün olarak Mezopotamya'nın erken dönem kültürel gelişiminin bir kanıtı olmaya devam ediyor. İlgi çekici Warka Vazosu ile birlikte bu kalıntı, bölgenin çok uzak geçmişine ve dünyadaki ilk uygar insanların dini inançlarına inanılmaz bir bakış sunuyor. Muhtemelen bir tapınak adak heykeli olan Warka Maskesi, bize ilk Sümerlerin hem sanatı hem de bağlılığı bildiğini ve ikisini ustaca birleştirdiğini anlatır.

WANDA MASKESİ'NİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Ne yazık ki Warka'nın Maskesi modern zamanlarda zorluklara katlandı. 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgali sırasında Irak Ulusal Müzesi'nde yaygın bir yağma yaşandı. Pek çok paha biçilmez eşya arasında Warka'nın Maskesi de yağmalandı. Şans eseri, birkaç ay sonra yağmacının çiftliğine gömülmüş halde bulundu. Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından sağlam ve hasarsız bir şekilde ele geçirildi.

Bugün bu eser bir kez daha Irak Ulusal Müzesi'nde muhafaza ediliyor ve antik Mezopotamya'nın en önemli kalıntılarından biri olmaya devam ediyor. O kadar eski ve çok eskilere uzanan bu yapı, zarafeti ve yüksek düzeydeki işçiliğiyle hayranlık uyandırıyor. Gerçekte, bu kadim bölgenin halkları zamanlarının çok ilerisindeydi, sanatın nasıl takdir edileceğini biliyorlardı ve detaylara büyük bir özen gösteriyorlardı.