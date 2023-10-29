Dünyanın En Eski Protez Eli Kazılarda Ortaya Çıktı!

Almanya'nın Freising kentinde olağanüstü bir arkeolojik keşife imza attı uzmanlar. Uzmanlar, demir protez el ile donatılmış bir ortaçağ iskeletini ortaya çıkardılar. 15. yüzyıla tarihlenen cenaze töreni, erken dönem protez teknolojisi ve tıbbi yeniliklere dair ikna edici kanıtlar sunuyor.

Bu bulgu, Bavyera Devlet Anıtları Koruma Dairesi tarafından St George Kilisesi yakınındaki kazı çalışmaları sırasında duyuruldu. Karbon tarihlemesi, 30 ila 50 yaşları arasındaki adamın 1450 ila 1620 yılları arasında yaşayıp öldüğünü gösteriyor. Avrupa tarihindeki bu dönem, kısmen çok sayıda çatışmadan dönen yaralı askerlere yardım etme ihtiyacından kaynaklanan protezlerin evriminde bir artışa tanık oldu.

Dünyanın En Eski Protez Eli

Bir piskoposun makamı ve daha sonra bağımsız bir devlet olarak Freising'in kendisi, Orta Çağ'da önemli bir etkiye sahipti. Tarihi, yıkıcı Otuz Yıl Savaşları sırasındaki çatışmalar da dahil olmak üzere askeri kampanyalarla noktalandı. Böyle çalkantılı zamanlar çok sayıda yaralanmaya, amputasyona ve dolayısıyla protezlere olan talebin artmasına neden olabilirdi.

Bavyera Eyalet Anıt Koruma Dairesi'nden Dr. Walter Irlinger'e göre, protez cihaz gerçekten dikkat çekici. araştırmayı yürüten Irlinger, şöyle açıkladı:

- Sol eldeki içi boş el protezine dört parmak eklendi. İşaret, orta, yüzük ve küçük parmaklar ayrı ayrı sacdan şekillendirilmiştir ve hareket ettirilemez. Parmak kopyaları birbirine paralel, hafif kavisli bir şekilde uzanıyor.

Kayışlarla sabitlenen bu protez cihaz, zamanın tıbbi yaratıcılığının altını çiziyor.

Dahası, demir protezin içinde araştırmacılar, muhtemelen ampute kişinin el kütüğü için yastıklama olarak kullanılan gazlı bez benzeri bir kumaş tespit ettiler. Özellikle, protezin iç kısmına bir başparmak kemiği takılmıştı, bu da kullanıcının amputasyon sonrasında başparmağını tuttuğunu gösteriyordu.