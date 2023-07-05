Dünya'nın en pahalı kılıcı! Savaşçı Sultan'ın Kılıcı neden 17.5 milyon dolara satıldı?

Google araması yaparsanız, Kılıç Ansiklopedisi listesini 18. Yüzyıl Boateng Sabre olarak şimdiye kadar satılan en pahalı kılıç olarak bulacaksınız. Başlangıçta 2006'da 5,93 milyon dolara ve 2008'de 7,7 milyon dolara olmak üzere iki kez müzayedede satıldı. Qing hanedanının Çin imparatoru Qianlong'u ima eden süslemeler ve yazıtlar içeriyor.

Tipu Sultan'ın efsanevi yatak odası kılıcı Londra'daki Bonhams İslam ve Hint Sanatları müzayedesinde satıldı. 1.500.000-2.000.000 £ arasında olduğu tahmin edilen ödüllü silah, Londra'daki satışta rekorları kırarak 14 milyon £ 'a (17.5 milyon ABD Doları) ulaştı. Peki onu bu kadar değerli yapan ne?

ÜSTÜN İŞCİLİK

Bonham'ın web sitesine göre, bir müzayedeci ve İslam ve Hint Sanatı Başkanı Oliver White, kılıç hakkında şunları söyledi:

- Olağanüstü bir işçilik

White'ın kılıcı "benzersiz ve son derece arzu edilir" olarak tanımlamasının nedeni budur. Müzayedeyi bitirdi.

Mysore Kaplanı olarak bilinen Tipu Sultanı, Hindistan'daki Mysore Krallığı'nın 18. yüzyıl hükümdarıydı. Tarihte İngiliz sömürgeciliğine karşı şiddetli direnişiyle tanınan, yeni teknolojileri kullanmasıyla ünlüdür. Tipu Sultanı , kolonizasyonun öncüsü olan İngiliz donanmasının bir uzantısı olarak görülen komşu devletlere ve Doğu Hindistan Şirketi'ne karşı roket topçularının kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli askeri yenilikler ve ekonomi politikaları yarattı.

TİPU DÜŞTÜĞÜNDE HİNDİSTAN'DA DÜŞTÜ

4 Mayıs 1799'da Dördüncü Anglo-Mysore Savaşı sırasında, Seringapatam'ın başkenti (şimdiki Srirangapatna) İngiliz kuvvetlerinin eline geçerek Tipu Sultan'ın savaşta ölümünden sonra yönetiminin sonunu getirdi. Saltanatı sona erdiğinde, kılıcın menşeinin izlenebildiği Dördüncü İngiliz-Mysore Savaşı da sona erdi. Bonhams İslam ve Hint Sanatı Grup Başkanı Nima Sagharchi, bu zengin mirasla kılıcın tarihinin "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Bu benzersiz silah, ikonik silah için "sıcak bir yarışma" olarak tanımlanan olaya katılan, antika alıcılar için çalışan iki telefon teklif sahibinin dikkatini çekti. Bonhams, envantere kılıcın Tipu'nun kişisel cephaneliğinin tartışmasız bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları yazdı:

- Hükümdarla kanıtlanmış kişisel bir ilişkisi olan silahların en iyisi ve en önemlisi

HÜKÜMDARIN KILICI

Bu hafta yeni dünya rekorları kıran kılıç, Babür kılıç ustaları tarafından üretildi. Bıçakta "Hükümdarın Kılıcı" yazılıdır ve kabzada "Tanrı'nın beş niteliğini ve Tanrı'yı ​​adıyla çağıran iki duayı tasvir eden zarif bir şekilde işlenmiş altın kaligrafi" vardır. Silah Hindistan'da dövülürken, bıçağı 16. yüzyıl ithal Alman örneklerinin tasarımını yansıtıyor.

1799'da bu kılıcın, İngiliz kuvvetlerinin komutanı Tümgeneral David Baird'e birliklerinden, "komuta ettiği saldırıdaki cesaretine ve davranışına büyük saygı duyduklarını" göstermek için sunulduğu ve ölümün görüldüğü biliniyor. Tipu Sultan'ın. Tipu'nun Hindistan, Karnataka, Srirangapatna'da bulunan ve babası Hyder Ali ve annesi Fatima Begum'un mezarlarının da bulunduğu Gumbaz'a gömüldüğüne inanılıyor.

Bu önemli tarihi mekan, Tipu Sultan'ın hayatı ve mirası hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce ziyaretçi tarafından her yıl ziyaret edilmektedir. Ancak, efsanevi savaşçının kılıcı artık isimsiz bir milyarderin özel koleksiyonunda kaybolacak ve belki de bir daha hiç görülmeyecek.