Tarihimizin en etkileyici kılıçları

ATATÜRK'ÜN KILICI

Türk tarihinin en büyük kahramanlarından biridir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, bize hiçbir zaman Türklerin esaret altında yaşamayacağını, özgürlükleri için sonuna kadar savaşacaklarını hatırlatmıştır. Atatürk'ün ünlü sözü bize bu gerçeği anlatır:

- Arkadaşlar! Gidip Toros Dağları’na bakınız eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez

İşte Atatürk'ün fotoğraflarda gördüğümüz belinden eksik etmediği kılıcıdır.