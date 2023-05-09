Türk beylerinden Osmanlı’yı kuran Osman Bey’in babası: Ertuğrul Gazi kimdir?
Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in babası olarak bilinen Ertuğrul Gazi, Anadolu’ya ilk gelen akıncı Türk boylarının lideridir. Hayatı hakkında bildiklerimiz az olsa da popüler kültürde televizyon ve dizilerde oldukça adına rastlarız.
13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır
Ruhî Tarihi'ne göre Ertuğrul Gazi veya atalarının önderliğindeki 340 kişilik Türk boyu, Selçuklular ile birlikte Türkistan'ı terk edip Anadolu'ya gelerek Ankara civarındaki Karacadağ yakınlarına yerleşti.
MOĞOL BASKILARINA KARŞI SAVAŞTI
1222-1230 yılları arasında, İznik İmparatorluğu hükümdarı III. İoannis ile Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Alâeddin Keykubad arasında Eskişehir ve Ankara civarında gerçekleşen mücadelelerden haberdar olan Ertuğrul Gazi, orduya hizmet amacıyla çarpışmalara katıldı. Bu kapsamda Karacahisar'a yapılan kuşatmada yer aldı. Bunu memnuniyetle karşılayan I. Alâeddin Keykubad, Ertuğrul Gazi'yi akıncı başı yaptı.
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ NEREDE?
Ölüm tarihi olarak 1288 veya 1289 yılları da verilmektedir. Türbesi Bilecik ili Söğüt ilçesinin 1 km. doğusunda Söğüt-Bilecik yolu üzerinde bulunmaktadır.