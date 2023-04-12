1870'lerde İstanbul
İsveç asıllı Guillaume Berggren, Marsilya’ya gitmek için bindiği gemiden yaşamının sonunda kadar kalacağı İstanbul’da iner ve kente yerleşir. Böylece Berggren, 1870'li yıllara ait modernleşen Osmanlı’daki yeni gelişmeleri, Boğaz kıyılarını, şehrin sokaklarını ve insanlarını belgeler.
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RUMELİ HİSARI
Stockholm’de doğan İsveç asıllı Guillaume Berggren, fotoğrafçılığı Berlin’de öğrenir, Hamburg, Dresden, Lubliyana, Bükreş gibi kentleri gezer.
DİKİLİTAŞ KAİDESİ
1866’da Marsilya’ya gitmek üzere başladığı gemi yolculuğunu İstanbul’da yarıda bırakır ve yaşamının sonuna kadar bu kentte kalır.
KAĞITHANE
1870’de Pera Caddesi’nde bir stüdyo açar ve özellikle manzara fotoğrafçılığı konusunda faaliyet gösterir.
DİKİLİTAŞ
Büyükdere civarına ilişkin fotoğrafları ile 1875-76 yıllarında Asya yakasından çektiği Boğaziçi panoraması, en önemli yapıtları arasındadır.