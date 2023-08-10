Fay hatları nelerdir? Padişahların deprem kararı!

Dünyanın en aktif fay hatlarına sahip olan bölgelerinden birinde yer almaktadır Türkiye. Türkiye ve çevresindeki fay hatları, Afrika, Ege, Anadolu, Karadeniz ve Avrasya levhaları arasındaki hareketlenmelere bağlıdır.

Osmanlı Devleti zamanında da çok büyük depremler yaşanmış, büyük felaketlere yol açmıştı. Padişahlar, depremlere karşı ne gibi önlemler aldı? Deprem kararları neydi?

TÜRKİYE FAY HATLARI

FAY HATLARINI NE TETİKLER?

1) Ege-Kıbrıs Yayı, güneyde Afrika Levhasının kuzeyde Anadolu Levhasının altına daldığı yakınsak bir levha sınırı;

2) Kuzey Anadolu Fay Zonu;

3) Doğu Anadolu Fay Zonu

Türkiye'deki doğal afetlerin %61'i depremdir.

Geçmişten bugüne topraklarımızda birçok büyük deprem meydana geldi. Türkiye'de meydana gelen en büyük deprem 8 büyüklüğündeydi ve Antakya'da meydana geldi.

PADİŞAHLARIN DEPREM KARARI

12 TEMMUZ 1894 SON ŞİDDETLİ DEPREM

Marmara Depremi, 12 Temmuz 1894 yılında gerçekleşmişti. 7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve bu depremde 1349 kişi hayatını kaybetti. Padişahın isteği üzerine Atina Rasathanesi Müdürü Egnitis ve Rasathane Müdürü Kumbari felaketle ilgili bilimsel bir rapor hazırlatmıştı. Öte yandan depremden sonra Osmanlı Devleti'nin ilk sismolojik gözlemevi kurulmuştur. Roma'dan jeodinamik uzmanı Profesör Agamemnone, Rasathane Müdürü Coumbary ile birlikte çalışmak üzere İstanbul'a gelmiş ve sismoloji çalışmalarında yer almıştır. 1894 faciası İstanbul'un en büyük depremi olmasa da, bu deprem "son şiddetli deprem" unvanını taşır. Ayrıca can ve mal kaybına yol açan 30 deprem arasında İstanbul'da en çok çalışılan ve araştırılan depremdir..

İSTANBUL DEPREMİ 1509

İstanbul, tarih boyunca bir kısmı şiddetli olmak üzere çok sayıda bunalımlara maruz kalmıştır. Çünkü bu şehir büyük fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu depremin tahmini büyüklüğü 7.5 büyüklüğündeydi.

1509 yılında İstanbul'da gerçekleşen deprem ,Büyük yıkıma, can kaybına ve korkuya neden oldu, küçük bir kıyamet oldu; Artçı sarsıntılar gelecek yıl boyunca devam etti. Marmara fay hattını deniz boyunca kıran bu deprem, Anadolu ve Mısır'dan Yunanistan ve Avusturya'ya kadar çok geniş bir alanda hissedildi. Marmara Denizi'nin merkezi olan ve İzmit'ten Tekirdağ'a kadar olan bölgeyi etkisi altına alan bu deprem, 22 Mayıs 1776'da Müslümanların dini bayramının ikinci gününden sonra meydana geldi. Korkunç gürültülü bir toplantıda meydana gelen depremde, İstanbul Boğazı'nda şiddetli dalgalanmalar (tsunami) meydana geldi. Bu korkunç depremler, Osmanlı Devletinde sırasıyla 1767, 1768, 1769, 1771, 1790, 1802, 1804, 1837, 1841 (şiddetli) ve 1855'te şiddetli depremler gerçekleşti. O zamanın padişahı, 1789 yılında III. Selim, başkentte binanın çok yüksek yapılmamasını emretti.