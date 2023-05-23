Hammurabi stelası'nın gizemi

Kanun metni, ilahi-epik lehçede yazılmış ve krallığın, özellikle de kralın adalete olan bağlılığının kilit yönlerini ortaya koyan daha geniş bir prolog ve epilog içinde yer almaktadır. Stelanın üst kısmında Kral Hammurabi, adalet tanrısı Šamaš'tan kanunları, hukuk ve adaletin iki sembolü olan bir yüzük ve bir asa ile birlikte alırken tasvir edilmiştir.

Kaynak: cdli.mpiwg-berlin.mpg.de