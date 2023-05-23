Hammurabi stelası'nın gizemi
Bugün Louvre Müzesi'nde bulunan Hammurabi stelası, 1155 yılında Babil'in yağmalanmasından sonra Šutruk Nuhhunte tarafından götürüldüğü Susa'da bulunmuştur.
CODEX HAMMURAPİ
Tarihte, Kral Hammurabi'nin (1792-1750) saltanatının son döneminde yazılmıştır. Bazalt stela, aralarında ekonomik işlemler, borçlar, soygun ve hırsızlık, ihmal, evlilik ve miras gibi konuların da bulunduğu bir dizi davayı ele alan 282 yasal hüküm kaydeder. Yasa hükümlerinin büyük çoğunluğu, protasis'in yasal bir vakanın koşullarını, apodosis'in ise vakaya uygun yasal yanıtı sunduğu kazuistik formül kullanılarak ifade edilmiştir
Kanun metni, ilahi-epik lehçede yazılmış ve krallığın, özellikle de kralın adalete olan bağlılığının kilit yönlerini ortaya koyan daha geniş bir prolog ve epilog içinde yer almaktadır. Stelanın üst kısmında Kral Hammurabi, adalet tanrısı Šamaš'tan kanunları, hukuk ve adaletin iki sembolü olan bir yüzük ve bir asa ile birlikte alırken tasvir edilmiştir.
Kaynak: cdli.mpiwg-berlin.mpg.de