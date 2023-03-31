Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz?

Anadolu toprakları, binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Türkler ise tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Göktürk, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük Türk devletleri imparatorluk seviyesine ulaştı. Öte yandan, bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı.

İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar;